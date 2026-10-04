Özbek genç sambocular Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

·5·Spor
Özbek genç sambocular Dünya Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı

Yunanistan'ın Selanik şehrinde gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenen prestijli Dünya Sambo Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en iyi genç sambocularının bir araya geldiği bu turnuvada, Özbekistan genç milli takımı üyeleri başarılı bir performans sergileyerek şampiyonanın ilk günlerinden itibaren yüksek sonuçlar elde etti.

Dün gençler kategorisinde gerçekleşen çetin mücadelelerin ardından vatandaşlarımız 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazandı.

Islom Abduzokirov — kıtalararası yetenek ve dünya şampiyonluğu

Günün en parlak sonucuna yetenekli sporcumuz Islom Abduzokirov imza attı. Tüm aşamalardaki rakiplerini güvenle mağlup ederek podyumun en üst basamağına çıktı ve Özbekistan milli takımına bu dünya şampiyonasındaki ilk altın madalyayı kazandırdı.

Bir diğer umut vadeden sporcumuz Ozodbek Atoyev kıyasıya ve denk geçen final mücadelesine kadar ilerleyerek turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı.

Combat Sambo ve madalya kazananlar

Takımımızın hanesine bronz madalya kazandıran sporcularımız arasında Combat Sambo ustalarının da önemli katkıları bulunuyor:

  • Altın madalya: Islom Abduzokirov;

  • Gümüş madalya: Ozodbek Atoyev;

  • Bronz madalyalar:

    • Asadbek Matyoqubov;

    • Baxtjan Mamutov (Combat Sambo);

    • Doniyor Mo‘minov (Combat Sambo).

Sıra miniklerde: Mücadele devam ediyor

Selanik'te düzenlenen dünya şampiyonasında kıran kırana mücadeleler hız kesmeden devam ediyor. Bugün turnuva kapsamında minikler kategorisindeki eleme ve final maçları başlayacak.

Özbek genç yeteneklerin ilk gün elde ettiği bu parlak sonuç, bugünkü müsabakalarda mindere çıkacak olan minik milli takımımız için de şüphesiz büyük bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır.

Dünya ŞampiyonasıSelanikÖzbekistan Genç Milli TakımıIslom AbduzokirovSambo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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