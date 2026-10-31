Javohir Sindorov dünya elitini dize getirerek 168 bin dolarlık 'jackpot'u kazandı

Özbekistanlı 20 yaşındaki uluslararası büyükusta Javohir Sindorov ABD'nin Saint Louis şehrinde sona eren dünyanın en prestijli ve değerli turnuvalarından biri olan Clutch Chess Champions Showdown 2026 turnuvasında mutlak şampiyonluğa ulaştı.

Gezegenin en güçlü elit satranç oyuncularının bir araya geldiği bu turnuvada Özbek harika çocuk, tüm rakiplerini geride bırakarak bonuslar ve şampiyonluk ikramiyesiyle birlikte toplam 168.000 dolar ödül kazandı.

Dünya eliti geride kaldı: Nihai tablo ve ödüller

27-29 Ekim tarihleri arasında hızlı satranç (rapid) kurallarına göre düzenlenen müsabakada her katılımcı toplam 18 çekişmeli maç yaptı. Turnuva tablosu şu şekilde oluştu:

1. sıra: Javohir Sindorov (Özbekistan) — büyük ödül ve rekor seviyede 168 bin dolar ;

2. sıra: Rameshbabu Praggnanandhaa (Hindistan) — güçlü oyunun karşılığında 109 bin dolar ;

3. sıra: Fabiano Caruana (ABD) — Amerika'nın bir numaralı yıldızına 81 bin dolar ;

4. sıra: Hikaru Nakamura (ABD) — rapid ve blitz ustası için 67 bin dolar.

Kendine has format ve Sindorov'un kazandığı büyük 'jackpot'

Turnuvanın ödüllendirme ve puanlama sistemi oldukça dramatik ve çekişmeli geçti:

Artan puan değerleri: Format gereği, ilk günkü galibiyet 1 puan, ikinci gün 2 puan, belirleyici final günündeki galibiyet ise tam 3 puan değerindeydi;

Şampiyonluk jackpotu: Kural gereği, beraberlikle sonuçlanan her maç için belirlenen ödül miktarları özel bir havuzda toplandı. Turnuva yönetmeliği uyarınca, turnuva sonunda bu devasa 'şampiyonluk jackpotu'nun tamamı turnuva galibi Javohir Sindorov'a takdim edildi.

Sırada tarihi maç: Cenevre'de Gukesh'e karşı dünya tacı mücadelesi

Saint Louis'deki bu sansasyonel zafer, Javohir için yılın en önemli olayı öncesinde harika bir psikolojik ve taktiksel hazırlık oldu:

Satranç tacı için mücadele: 25 Kasım'dan 15 Aralık'a kadar İsviçre'nin Cenevre şehrinde Sindorov, mevcut dünya şampiyonu Hintli Dommaradju Gukesh ile klasik satranç dünya şampiyonluğu unvanı için 14 maçlık tarihi bir seride masaya oturacak;

Tarihteki en genç final: Mücadele başladığında her iki aday da 20 yaşında olacak. Bu durum, söz konusu düelloyu satranç tarihindeki en genç dünya şampiyonluğu maçı olarak 'Guinness Rekorlar Kitabı'na girmesi için önemli bir faktördür.

Özbek satranç okulunun öğrencisinin ABD'de elde ettiği bu zafer, yaklaşan dünya şampiyonluğu maçı öncesinde ne kadar yüksek bir formda ve zihinsel olarak hazır olduğunu açıkça gösteriyor.