Klopp, Almanya'daki tarihi ilk galibiyetinin ardından soyunma odasındaki sırrı açıkladı!

·11·Spor
Klopp, Almanya'daki tarihi ilk galibiyetinin ardından soyunma odasındaki sırrı açıkladı!

Alman futbolunda beklenen «Klopp devrimi» resmen başladı! 59 yaşındaki dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, «Bundestim»in başındaki ilk resmi galibiyetini UEFA Uluslar Ligi 3. hafta maçında Sırbistan deplasmanında (2:0) aldı. Karşılaşma boyunca Alman panzeri, en korkutucu silahı olan durmak bilmeyen pres ve hızlı hücum futbolunu sergileyerek rakiplerine nefes aldırmadı. Maçın ardından UEFA'nın resmi sitesine röportaj veren Klopp, devre arasında soyunma odasında öğrencilerine neler söylediğini ve takımın gelecekteki gerçek hedeflerini açıkladı. Peki, Almanların yeni hocası nasıl taleplerde bulunuyor ve onları önlerinde hangi sınavlar bekliyor?

«Karşı pres ve boş alansız futbol»: Klopp tarzı işe yaradı

Jürgen Klopp, oyun boyunca sergilenen yüksek tempo ve baskıdan tamamen memnun kaldığını vurguladı:

  • Korkutucu tempo: Almanya mücadeleye çok yüksek yoğunlukla başlayarak rakibin her hamlesini boğdu;

  • Mükemmel karşı pres: Teknik direktör, öğrencilerinin kaybedilen topu geri kazanmada sahada hiçbir boş alan bırakmadığını özellikle belirtti;

  • Daha fazla gol şansı: Skor 2:0 olmasına rağmen «Bundestim» birçok gol pozisyonu daha üretti;

  • Tarihi sonuç: Bu başarı, 59 yaşındaki Jürgen Klopp'un Almanya milli takımı teknik direktörü olarak aldığı ilk resmi galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Devre arası uyarısı: «En önemlisi bu seviyeyi korumak!»

«Maça çok yüksek tempoda başladık. Karşı pres seviyesi inanılmazdı, rakibe boş alan bırakmadık. Daha fazla gol atabilirdik. Ancak devre arasında çocuklara: 'Şimdi en önemlisi bu seviyeyi korumak' dedim. Gelecekte ciddi hedefler için savaşacak bir takım olmak istiyorsak, bu ruhu korumalıyız. Bunu başardılar. Yoğunluğu da yüksek seviyede tuttular. Sonuç olarak harika bir maçtı» dedi Klopp.

Teknik direktör, takıma tek seferlik bir parlamadan ziyade her maçta istikrarlı bir düzen ve sürekli baskı kurma mentalitesini aşılıyor.

Klopp döneminin başlangıcı ve sıradaki maçlar

Kriter / Olay

Gösterge ve detaylar

Maç sonucu

Sırbistan 0:2 Almanya (Uluslar Ligi, 3. hafta)

Teknik direktörün yaşı

59 yaşında

Galibiyetin önemi

Jürgen Klopp'un «Bundestim»in başındaki ilk resmi galibiyeti

Ana taktik vurgu

Karşı pres, yüksek yoğunluk ve rakibe boş alan bırakmamak

4 Ekim: Bir sonraki hafta

Almanya — Yunanistan / Hollanda — Sırbistan

Almanya şimdi 4 Ekim'de Yunanistan'a karşı bir sonraki sınavını vererek gruptaki liderliğini pekiştirmeye çalışacak.

Sizce, Jürgen Klopp, Almanya milli takımına eski «Alman panzeri» ruhunu geri getirebildi mi? Onun felsefesi takımı gelecekteki büyük turnuvalarda şampiyonluğa taşıyabilir mi?

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Jürgen KloppBundestimUluslar LigiSırbistanAlmanya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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