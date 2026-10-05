Asya Oyunları'nda skandal: Çinli yorumcu Özbekistanlı yetkiliyi suçladı

·7·Spor
Asya Oyunları'nda skandal: Çinli yorumcu Özbekistanlı yetkiliyi suçladı

Asya Oyunları erkekler futbol turnuvasında bronz madalya için oynanan kıran kırana mücadelenin sonunda büyük bir arbede yaşandı. Turnuvanın üçüncülük maçındaki dramatik karşılaşmada Çin U-23 milli takımı, penaltı atışları sonucunda Özbekistan U-23 temsilcilerini mağlup ederek madalyanın sahibi oldu.

Ancak final düdüğünün ardından yeşil sahada yaşanan gerginlik, iki ülkenin futbol kamuoyunda ciddi tartışmalara yol açtı. Ünlü Çinli spor yorumcusu ve blogger Dun Lu sosyal medyada yayınladığı videoda, maç sonrasında Özbekistan milli takımı yetkililerinden birinin Çinli forvet Zhang Yuning'e fiziksel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

«Beni boğazladı»: Çinli yorumcunun iddiası

Dun Lu'nun paylaştığı videoda, maçın bitişiyle birlikte iki takım arasında yaşanan toplu tartışmanın detaylarına yer verildi:

«Maçtan sonra Özbekistan delegasyonundan bir görevli gelip doğrudan Zhang Yuning'in boğazına sarıldı. Bu artık haddini aşmaktı!

Zhang başta sert bir karşılık vermeye yeltendi ancak durumu fark ederek son saniyede kendini frenledi. Ardından iki tarafın futbolcuları ve teknik heyeti arasında büyük bir arbede başladı. Zhang boynunu göstererek etrafındakilere “beni boğazladı” diyerek tepkisini dile getirdi ve şikayetçi olmak için hemen hakemi aramaya koyuldu».

Hakemin ilgisizliği ve perde arkasındaki tepki

Çinli gazetecinin belirttiğine göre, saldırıya uğradığını iddia eden forvet, hakem heyetinden de adalet bulamadı:

  • Yanlış adres: Zhang Yuning önce hakem kıyafeti giymiş başka bir yetkilinin yanına giderek şikayette bulundu, ancak onun baş hakem olmadığı anlaşıldı;

  • Baş hakemin tepkisi: Futbolcu gerçek baş hakemi bulup boynundaki izleri göstererek durumu anlatsa da, hakem sahadaki gerginliği artırmamak adına olaya müdahale etmemeyi tercih etti ve oyuncuya sahayı terk etmesini söyledi;

  • Tepkilerin devamı: Hakemden herhangi bir yaptırım gelmediğini gören Çinli futbolcu, Özbekistan milli takımı temsilcilerine yönelik itirazlarını sürdürdü.

Dun Lu, açıklamalarını kışkırtıcı bir tonda şöyle noktaladı: «Ne olursa olsun kazanan biz olduk. Kimin için ne kadar ağır ve acı verici olduğunu ise mağlup olanlar çok iyi biliyor», — diyerek sözlerini bitirdi.

Bu tartışmalı durumla ilgili olarak Asya Olimpiyat Konseyi (OCA) veya AFC Disiplin Kurulu tarafından resmi bir soruşturma başlatılıp başlatılmayacağı ve idari yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Asya OyunlarıÖzbekistan U-23Çin U-23Dun LuFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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