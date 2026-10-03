Asya Oyunları: Özbekistan U-23 bronz madalya maçında mağlup oldu
Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda üçüncülük maçı büyük bir dramaya sahne oldu. Ravşan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı, bronz madalya için Çin ile karşı karşıya geldi.
Çekişmeli ve gollü geçen normal süre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Kazananı belirleyen penaltı atışlarında ise şans Çinli futbolcuların yanındaydı — 3:4.
Son dakikadaki geri dönüş ve penaltı serisi
Karşılaşma rakibin baskılı oyunuyla başladı:
13. dakikada Çin adına Hetoo skoru açtı — 1:0.
43. dakikada vatandaşımız Bahromov dengeyi sağladı ve devreye beraberlikle girilmesini sağladı — 1:1.
İkinci yarının başında, 53. dakikada Yudong, Çin'i tekrar öne geçirdi — 2:1.
Maçın normal süresinin sonuna yaklaşılırken, 90. dakikada yedekten oyuna giren Shodiboyev kahramanlaşarak skoru 2-2'ye getirdi.
Ancak sinir harbine dönen penaltı atışlarında Çin U-23 takımı 4-3 üstünlük sağlayarak Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Özbekistan genç milli takımı ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.
Asya Oyunları. Üçüncülük maçı raporu
Çin U-23 — Özbekistan U-23 2:2 (pen. ser. — 4:3)
Goller: Hetoo (13), Yudong (53) — Bahromov (43), Shodiboyev (90).
Özbekistan U-23 kadrosu: 21. Muratbayev, 2. Xamidov, 3. Murtazoyev, 4. Rizaqulov, 7. Bahromov, 10. O‘rinboyev (kaptan), 11. Jumayev, 13. To‘lqunbekov, 14. Fayzullayev, 17. Abdurahmonov, 19. Karimov.
Yedekler: Murkayev, Xushvaqtov, Xayrullayev, Saidov, Rustamov, Abdunazarov, Reyimov, O‘rmonjonov, Abdullayev, Ibraimov, Shodiboyev.
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