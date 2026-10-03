Asya Oyunları: Özbekistan U-23 bronz madalya maçında mağlup oldu

Japonya'da düzenlenen Asya Oyunları'nda üçüncülük maçı büyük bir dramaya sahne oldu. Ravşan Haydarov yönetimindeki Özbekistan U-23 milli takımı, bronz madalya için Çin ile karşı karşıya geldi.

Çekişmeli ve gollü geçen normal süre 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Kazananı belirleyen penaltı atışlarında ise şans Çinli futbolcuların yanındaydı — 3:4.

Son dakikadaki geri dönüş ve penaltı serisi

Karşılaşma rakibin baskılı oyunuyla başladı:

13. dakikada Çin adına Hetoo skoru açtı — 1:0.

43. dakikada vatandaşımız Bahromov dengeyi sağladı ve devreye beraberlikle girilmesini sağladı — 1:1.

İkinci yarının başında, 53. dakikada Yudong, Çin'i tekrar öne geçirdi — 2:1.

Maçın normal süresinin sonuna yaklaşılırken, 90. dakikada yedekten oyuna giren Shodiboyev kahramanlaşarak skoru 2-2'ye getirdi.

Ancak sinir harbine dönen penaltı atışlarında Çin U-23 takımı 4-3 üstünlük sağlayarak Asya Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Özbekistan genç milli takımı ise turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Asya Oyunları. Üçüncülük maçı raporu

Çin U-23 — Özbekistan U-23 2:2 (pen. ser. — 4:3)

Goller: Hetoo (13), Yudong (53) — Bahromov (43), Shodiboyev (90).