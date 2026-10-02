Humoyun Sultonov yine bronz madalya kazandı: Tenisçimiz tarihi sonucu tekrarladı

Özbekistan milli takımı temsilcisi Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 XX. Asya Oyunları'nda Özbek tenisine bir madalya daha kazandırdı. Vatandaşımız, erkekler tekler müsabakalarını bronz madalya ile tamamladı.

Yarı finalde korta çıkan Sultonov, final bileti için Hong Kong temsilcisi Coleman Wong ile karşılaştı. Kritik mücadelede tenisçimiz rakibine mağlup oldu ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Yarı finalde final bileti mücadelesi

Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda tekler kategorisinde başarılı bir performans sergiledi.

Ancak final yolunda karşısında Hong Kong'un güçlü ismi Coleman Wong vardı. Finale çıkmak için oynanan yarı final maçında Sultonov rakibine kaybetti.

Böylece Özbek tenisçi altın madalya mücadelesini sürdüremedi. Ancak yarı finale kadar yükselmesi ona bronz madalyayı garantiledi.

Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nı bronz madalya ile noktaladı.

En dikkat çekici nokta: Tarihi başarı tekrarlandı

Sultonov'un bu sonucu başka bir açıdan daha önem taşıyor.

Vatandaşımız daha önce Hangzhou-2022 Asya Oyunları'nda da erkekler tekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı.

Bu sonuçla Humoyun Sultonov, üst üste iki Asya Oyunları'nda da tekler kategorisinde podyuma çıkmayı başardı.

Turnuva Kategori Sonuç Hangzhou-2022 Erkekler Tekler Bronz Aichi–Nagoya-2026 Erkekler Tekler Bronz

Özbek tenisi için yeni bir madalya

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Humoyun Sultonov'un kazandığı bronz madalya, Özbekistan delegasyonu için çok değerli bir başarı oldu.

Tenisçi final şansını kaçırmış olsa da, üst üste ikinci kez Asya Oyunları'nda tekler kategorisinde bronz madalya alması istikrarlı performansının bir göstergesidir.

En önemlisi, Sultonov Asya'nın en büyük spor organizasyonlarından birinde yine podyumdaki yerini aldı. Aichi–Nagoya-2026, onun kariyerinde madalyalı bir Asya Oyunları olarak tarihe geçecek.