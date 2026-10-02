Humoyun Sultonov yine bronz madalya kazandı: Tenisçimiz tarihi sonucu tekrarladı

·2·Spor
Humoyun Sultonov yine bronz madalya kazandı: Tenisçimiz tarihi sonucu tekrarladı

Özbekistan milli takımı temsilcisi Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 XX. Asya Oyunları'nda Özbek tenisine bir madalya daha kazandırdı. Vatandaşımız, erkekler tekler müsabakalarını bronz madalya ile tamamladı.

Yarı finalde korta çıkan Sultonov, final bileti için Hong Kong temsilcisi Coleman Wong ile karşılaştı. Kritik mücadelede tenisçimiz rakibine mağlup oldu ve turnuvayı üçüncü sırada bitirdi.

Yarı finalde final bileti mücadelesi

Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda tekler kategorisinde başarılı bir performans sergiledi.

Ancak final yolunda karşısında Hong Kong'un güçlü ismi Coleman Wong vardı. Finale çıkmak için oynanan yarı final maçında Sultonov rakibine kaybetti.

Böylece Özbek tenisçi altın madalya mücadelesini sürdüremedi. Ancak yarı finale kadar yükselmesi ona bronz madalyayı garantiledi.

Humoyun Sultonov, Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nı bronz madalya ile noktaladı.

En dikkat çekici nokta: Tarihi başarı tekrarlandı

Sultonov'un bu sonucu başka bir açıdan daha önem taşıyor.

Vatandaşımız daha önce Hangzhou-2022 Asya Oyunları'nda da erkekler tekler kategorisinde bronz madalya kazanmıştı.

Bu sonuçla Humoyun Sultonov, üst üste iki Asya Oyunları'nda da tekler kategorisinde podyuma çıkmayı başardı.

Turnuva

Kategori

Sonuç

Hangzhou-2022

Erkekler Tekler

Bronz

Aichi–Nagoya-2026

Erkekler Tekler

Bronz

Özbek tenisi için yeni bir madalya

Aichi–Nagoya-2026 Asya Oyunları'nda Humoyun Sultonov'un kazandığı bronz madalya, Özbekistan delegasyonu için çok değerli bir başarı oldu.

Tenisçi final şansını kaçırmış olsa da, üst üste ikinci kez Asya Oyunları'nda tekler kategorisinde bronz madalya alması istikrarlı performansının bir göstergesidir.

En önemlisi, Sultonov Asya'nın en büyük spor organizasyonlarından birinde yine podyumdaki yerini aldı. Aichi–Nagoya-2026, onun kariyerinde madalyalı bir Asya Oyunları olarak tarihe geçecek.

Humoyun SultonovNagoya-2026 Asya OyunlarıÖzbek TenisiBronz MadalyaTenis
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dördüncü gün dramı ve 4 yeni bronz: Özbekistan Asya Oyunları'nda 14. sıraya gerilediDördüncü gün dramı ve 4 yeni bronz: Özbekistan Asya Oyunları'nda 14. sıraya geriledi23 Eylül 19:37Aichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldıAichi-Nagoya'da bugün Özbekistan'dan 9 madalya: iki altın kazanıldı30 Eylül 19:43Beklenmedik istifa: Xorazm, Sergey Tokov ile yollarını ayırdıBeklenmedik istifa: Xorazm, Sergey Tokov ile yollarını ayırdı14 Eylül 23:58Shohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026'da bronz madalya kazandıShohista Nazarova Aichi–Nagoya-2026'da bronz madalya kazandı28 Eylül 14:56Kürekçilerimiz Asya Oyunları'nı podyumda tamamladıKürekçilerimiz Asya Oyunları'nı podyumda tamamladı24 Eylül 17:24Samariddin Qo‘chqorov Tacik rakibini yenerek bronz madalya kazandıSamariddin Qo‘chqorov Tacik rakibini yenerek bronz madalya kazandı30 Eylül 18:44
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Neftchi'nin Karşı'daki utanç verici mağlubiyetinin ardından İslam İsmailov konuştu
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
Ronaldo «Su için» dedi — Coca-Cola 4 milyar dolar kaybetti
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı