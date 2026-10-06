Kongo DC milli takımının Dünya Kupası'na katılımı hakkında skandal

·5·Spor
Kongo DC milli takımının Dünya Kupası'na katılımı hakkında skandal

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) ciddi bir tartışmanın merkezinde kaldı. The New York Times'ın iç belgelere dayandırdığı haberine göre, kuruluşun hukukçuları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti milli takımı forması giyen bir oyuncunun kural ihlali yaptığını tespit etti. Bu durum, 52 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanan Kongo takımının katılımını tehlikeye attı ve Nijerya tarafının sert tepkisine yol açtı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un aktardığına göre, tartışmanın nedeni Nijerya milli takımının yaptığı şikayetti. Kongo'ya karşı oynadıkları maçta mağlup olan Nijeryalılar, rakip kadrodaki bir oyuncunun oynama hakkının incelenmesini talep ettiler. Yapılan incelemeler sonucunda, kaleci Lionel Mpasi'nin Fransa'nın genç takımlarında oynamış olmasına rağmen, vatandaşlık değişikliği ile ilgili gerekli resmi belgelerin FIFA tarafından tam olarak tamamlanmadığı ortaya çıktı.

FIFA kararı ve gizli belgeler

Belgelerden anlaşıldığı üzere, böyle bir kural ihlali genellikle suçlu takıma katıldığı tüm maçlar için hükmen mağlubiyet verilmesini gerektirir. Ancak FIFA, tüm risklere rağmen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Jamaika'ya karşı oynayacağı play-off maçına çıkmasına izin verdi. Sonuç olarak Kongolular, belirleyici maçı kazanarak Dünya Kupası biletini elde ettiler.

The New York Times'ın eline geçen iç yazışmalar, FIFA yönetimi ve hukuk kurullarının önünde birkaç alternatif seçenek olduğunu gösteriyor. Bunlar arasında Nijerya'ya galibiyet verilmesi, para cezaları uygulanması, Kongo'nun play-off'ta Nijerya ile değiştirilmesi veya şikayetin geç yapılması nedeniyle hiçbir işlem yapılmaması seçenekleri tartışıldı. Nihayetinde FIFA, şikayeti teknik nedenlerle kapattığını duyurdu.

Önceki benzer durumlar

Kuruluş temsilcileri, kararlarını kurulların bağımsızlığı ve mevcut yönetmeliklere dayandığı şeklinde açıklayarak, başkan Gianni Infantino'nun bu kararlara müdahale etmediğini vurguladılar. Buna rağmen, tarihte benzer emsaller bulunduğu için bu durum futbol kamuoyunda soru işaretleri yaratmaya devam ediyor.

Örneğin, 2016 yılında Yunanistan milli takımının Avustralya genç takımında oynamış bir futbolcuyu sahaya sürdüğü tespit edilince, FIFA Türkiye'ye karşı oynanan maçta onlara hükmen mağlubiyet vermişti. Ayrıca, 2018 Dünya Kupası elemelerinde Bolivya da benzer bir kural ihlali nedeniyle sonuçlarından mahrum bırakılmıştı. Nijerya Futbol Federasyonu ise mevcut durumda adaletin yerini bulmasını talep ederek protestolarını sürdürüyor.

Kongo DCNijeryaFIFADünya KupasıLionel Mpasi
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör

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