2026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin İlk 11'i Belli Oldu
Dünya Kupası K Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan milli takımları arasındaki kritik müsabakanın başlamasına dakikalar kaldı. Afrikalı ekibin teknik direktörü, maça ilk 11'de başlayacak oyuncuları açıkladı.
Karşılaşma, Taşkent saati ile 04:30'da Atlanta Stadium'da başlayacak.
Kongo DR milli takımının ilk 11'i:
Kaleci: Lionel Mpasi
Defans: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku
Orta Saha / Forvet: Nathanaël Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa
Maçın resmi detayları:
Karşılaşma
Kongo DR — Özbekistan
Turnuva
2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 3. Maç
Stadyum
Atlanta Stadium (ABD)
Başlama Saati
Taşkent saati ile 04:30
Hatırlatmak isteriz ki, bu maç Özbekistan milli takımının play-off şansını koruması açısından büyük önem taşıyor. Bir üst tura yükselmek için temsilcilerimizin farklı bir galibiyete ihtiyacı var.
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