2026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin İlk 11'i Belli Oldu

·6·Spor
2026 Dünya Kupası: Kongo DR'nin İlk 11'i Belli Oldu

Dünya Kupası K Grubu 3. maçında karşı karşıya gelecek olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Özbekistan milli takımları arasındaki kritik müsabakanın başlamasına dakikalar kaldı. Afrikalı ekibin teknik direktörü, maça ilk 11'de başlayacak oyuncuları açıkladı.

Karşılaşma, Taşkent saati ile 04:30'da Atlanta Stadium'da başlayacak.

Kongo DR milli takımının ilk 11'i:

  • Kaleci: Lionel Mpasi

  • Defans: Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku

  • Orta Saha / Forvet: Nathanaël Mbuku, Samuel Mutussami, Bryan Chipenga, Noah Sadiki, Cédric Bakambu, Yoane Vissa

Maçın resmi detayları:

Karşılaşma

Kongo DR — Özbekistan

Turnuva

2026 Dünya Kupası, Grup Aşaması, 3. Maç

Stadyum

Atlanta Stadium (ABD)

Başlama Saati

Taşkent saati ile 04:30

Hatırlatmak isteriz ki, bu maç Özbekistan milli takımının play-off şansını koruması açısından büyük önem taşıyor. Bir üst tura yükselmek için temsilcilerimizin farklı bir galibiyete ihtiyacı var.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Özbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edinÖzbekistan - Kongo DR maçını bizimle takip edinBugün, 04:152026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandı2026 Dünya Kupası: Kongo DR – Özbekistan maçı için ilk 11 açıklandıBugün, 04:10Jude Bellingham İngiltere'yi Grubun Liderliğine TaşıdıJude Bellingham İngiltere'yi Grubun Liderliğine TaşıdıBugün, 03:55Manchester City, Abduqodir Husanov'u kendi formasıyla tanıttı (foto)Manchester City, Abduqodir Husanov'u kendi formasıyla tanıttı (foto)Bugün, 03:182026 Dünya Kupası: Kolombiya Teknik Direktörü Portekiz Planını Açıkladı2026 Dünya Kupası: Kolombiya Teknik Direktörü Portekiz Planını AçıkladıBugün, 02:53Dünya Kupası 2026: Martinez Kolombiya Maçı Öncesi Sırları AçıkladıDünya Kupası 2026: Martinez Kolombiya Maçı Öncesi Sırları AçıkladıBugün, 02:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı