FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sembolik kadrosunu açıkladı

·54·Spor
FIFA 2026 Dünya Kupası'nın sembolik kadrosunu açıkladı

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın ardından FIFA, turnuvanın en iyi futbolcularından oluşan sembolik kadrosunu açıkladı. Finalde Arjantin'i 1-0 mağlup ederek dünya şampiyonu olan İspanya Milli Takımı, bu listede ağırlığını hissettiriyor. Söz konusu sembolik kadro sadece kazananları değil, turnuva boyunca üstün performans sergileyen yıldızları da kapsıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Şampiyonluğa ulaşan İspanya kadrosundan üç futbolcu sembolik kadroya dahil edildi. Bunlar arasında ön libero Rodri Hernandez özel olarak öne çıkarıldı. Orta sahadaki güven veren oyunu ve hücum ile savunma arasındaki bağlantı rolü, İspanya'nın başarısında belirleyici bir öneme sahipti. Ayrıca turnuva boyunca kendini gösteren diğer genç yetenekler de uzmanların gözünden kaçmadı.

Savunma hattındaki sürpriz kararlar

İlginç bir nokta ise İspanya'nın başarılı savunma duvarını oluşturan Pau Cubarsí ve Aymeric Laporte'un sembolik kadroya alınmaması oldu. Oysa bu ikili, turnuvanın en iyi savunma ikilisi olarak kabul ediliyordu. İspanya'nın tüm turnuva boyunca oynadığı sekiz maçta kalesinde sadece bir gol görmesi, tam olarak bu savunmacıların başarısıdır.

Hücum hattında ise beklendiği gibi dünya futbolunun efsaneleri yer aldı. Lionel Messi ve Kylian Mbappe, üst düzey oyunlarıyla sembolik kadronun ana figürleri haline geldiler. Arjantin finalde kaybetmiş olsa da, Lionel Messi son büyük turnuvalarından birinde liderlik vasıflarını bir kez daha sergiledi.

Turnuvanın ana kahramanları

FIFA tarafından oluşturulan bu kadro, futbol kamuoyunda çeşitli tartışmalara yol açtı. Özellikle en az gol yiyen savunmacıların listede yer almaması birçok kişiyi şaşırttı. Ancak uzmanlar, hücum futboluna ve bireysel yeteneğe daha fazla vurgu yapıldığını belirtiyor.

İşte FIFA tarafından öne çıkarılan bazı temel isimler:

  • Rodri Hernandez — en iyi ön libero;
  • Lionel Messi — ofansif orta saha/forvet;
  • Kylian Mbappe — santrafor;
  • İspanya Milli Takımı'ndan üç temsilci.
Bu Dünya Kupası, Kuzey Amerika bölgesinde futbolun popülaritesini artırma yolunda önemli bir adım oldu. İspanya'nın yeni zaferi ise Avrupa futbolunun hakimiyetinin devam ettiğini gösterdi. FIFA'nın açıklamasına göre, bu sembolik kadro istatistiksel veriler ve uzmanların genel değerlendirmeleri temel alınarak oluşturuldu.

FIFADünya KupasıLionel MessiKylian Mbappeİspanya
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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