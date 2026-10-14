Mourinho'dan sürpriz karar: Şampiyonlar Ligi'nde Vinícius'a güveniyor

Hızlı ihraç: Ancak Brezilyalı futbolcu sahada uzun süre kalamadı; kısa bir süre sonra hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı;

La Liga'daki ceza: Belirtildiğine göre, bu ihraç nedeniyle Vinícius'un La Liga'da önümüzdeki 2-3 maçı kaçırması bekleniyor. Ancak bu ceza sadece yerel ligi kapsadığı için, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesine bir engel teşkil etmiyor.