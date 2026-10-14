Mourinho'dan sürpriz karar: Şampiyonlar Ligi'nde Vinícius'a güveniyor

·67·Spor
Mourinho'dan sürpriz karar: Şampiyonlar Ligi'nde Vinícius'a güveniyor

Madrid Real kulübünün yıldızı Vinícius Júnior UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kapsamında İtalyan Roma ekibine karşı oynanacak kritik mücadelede ilk 11'e dönmesi bekleniyor. İspanya'nın önde gelen Marca gazetesinin haberine göre, teknik direktör José Mourinho Brezilyalı yıldızı maça ilk dakikadan itibaren başlatmayı planlıyor.

Ligdeki başarısızlık ve kırmızı kart cezasının ardından, 26 yaşındaki kanat oyuncusunun Avrupa sahnesine dönüşü taraftarların ve uzmanların odak noktası haline geldi.

Villarreal maçındaki hayal kırıklığı ve beklenen diskalifiye

Vinícius'un İspanya La Liga'daki son maçı oldukça dramatik geçti:

  • Yedekten oyuna: Villarreal'e karşı oynanan maça (1:0) yedek kulübesinde başlayan hücum oyuncusu, sadece ikinci yarının başında oyuna dahil oldu;

  • Hızlı ihraç: Ancak Brezilyalı futbolcu sahada uzun süre kalamadı; kısa bir süre sonra hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı;

  • La Liga'daki ceza: Belirtildiğine göre, bu ihraç nedeniyle Vinícius'un La Liga'da önümüzdeki 2-3 maçı kaçırması bekleniyor. Ancak bu ceza sadece yerel ligi kapsadığı için, Şampiyonlar Ligi'nde forma giymesine bir engel teşkil etmiyor.

Mourinho'nun tercihi: Yan Diomande yerine Vinícius

José Mourinho, eski takımı Roma'ya karşı oynanacak maçta hücum hattını güçlendirmek için tüm dikkatini Vinícius'a veriyor:

  • Galibiyet golünün sahibi yedek kulübesine: Villarreal ağlarına galibiyet golünü atan Yan Diomande'nin bu maça yedek başlaması ve yerini Vinícius'a bırakması bekleniyor;

  • Yüksek motivasyon: Ligde birkaç maçlık ceza ile karşı karşıya olan Vinícius için Şampiyonlar Ligi'ndeki bu karşılaşma, formunu korumak ve hatalarını telafi etmek adına büyük bir fırsat.

José Mourinho yönetiminde hedeflerini yüksek tutan Madrid ekibi için Roma ile oynanacak bu mücadele, turnuvadaki en önemli sınavlardan biri olacak.

Vinícius JúniorMadridRomaŞampiyonlar LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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