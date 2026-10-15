Sirochbek Ismoilov Güney Koreya'da WBA Asia kemerini koruyor — rakibi kim

·3·Spor
Sirochbek Ismoilov Güney Koreya'da WBA Asia kemerini koruyor — rakibi kim

Profesyonel boksun hafif sıklet kategorisinde mücadele eden, yenilgisiz Özbek yetenek, WBA Asia kemerinin sahibi Sirochbek Ismoilov bir sonraki şampiyonluk koruma maçına çıkıyor. 25 yaşındaki vatandaşımızın bir sonraki mücadelesi ve rakibiyle ilgili tüm resmi detaylar açıklandı.

Ringde «Siro Choy» lakabıyla tanınan boksörümüz, bir sonraki sınavını Güney Kore topraklarında verecek.

Maç ne zaman ve nerede yapılacak?

Şampiyonluk kemeri için yapılacak mücadelenin detayları şu şekilde:

  • Tarih ve yer: Profesyonel boks gecesi 24 Ekim günü Kore Cumhuriyeti'nin Namyangju şehrinde düzenlenecek;

  • Unvan durumu: Mücadele, hafif sıkletteki prestijli WBA Asia şampiyonluk kemeri için gerçekleşecek;

  • Hedef: Vatandaşımız, kendisine ait olan Asya kemerini başarıyla korumayı ve uluslararası sıralamadaki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Rakip hakkında: Hintli deneyimli Keisham Singh

Bu turnuvada Özbek boksöre, Hindistan temsilcisi olan yaşıtı karşı koyacak:

  • Rakibin kimliği: Dövüşçü — 25 yaşında Keisham Lukisun Singh (Keisham Lukisun Singh);

  • Deneyim ve maç sayısı: Hintli boksör bugüne kadar profesyonel ringde 17 maç yaptı, bunların 14'ünü kazandı ve 3 kez mağlup oldu;

  • Tehlikeli yönü: Singh, profesyonel boksta Sirochbek'e kıyasla daha fazla raunt dövüşmüş ve büyük bir okuldan geçmiş boksörlerden biri olarak kabul ediliyor.

«Siro Choy» rekoru: Mutlak kusursuz seri

Sirochbek Ismoilov kısa sürede profesyonel boksseverlerin dikkatini çekmeyi başardı:

  • Yenilgisiz kariyer: Özbek boksör profesyonel kariyeri boyunca 11 maç yaptı ve bunların tamamında (11-0) rakiplerine karşı net galibiyetler elde etti;

  • Kore ringindeki aktiflik: «Siro Choy» lakabıyla yaptığı maçlar, yerel Koreli organizatörler ve izleyiciler arasında da büyük ilgiyle takip ediliyor.

Namyangju'daki yaklaşan maçın, Sirochbek Ismoilov'un dünya boks sıralamasında ilk 15'e yükselmesi ve gelecekte ana dünya şampiyonluk kemerleri için mücadeleye girmesi yolunda belirleyici maçlardan biri olması bekleniyor.

Sirochbek IsmoilovWBA AsiaKeisham SinghNamyangjuBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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