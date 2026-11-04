Özbek boksörler WBA güncel sıralamasında: İkisi liderliğini korudu

·98·Spor
Özbek boksörler WBA güncel sıralamasında: İkisi liderliğini korudu

Dünya Boks Birliği (WBA), profesyonel boksörlerin Ekim ayı sonu itibarıyla güncellenen resmi sıralamasını açıkladı. Buna göre, iki Özbek boksör — Bektemir Meliqo‘ziyev ve Muhammad Shexov kendi sıkletlerinde adaylar arasında liderliği (1. sıra) korudular.

Sıralamadaki önemli değişiklikler: İki boksörümüz listeden çıkarıldı

Güncellenen tabloda bazı kayıplar da gözlemlendi. Özellikle tüy sıklette geçen ay 9. sırada yer alan Otabek Xolmatov ve hafif sıklette 13. sırada kaydedilen Sirochbek Ismoilov bu kez WBA ilk 15 sıralamasından çıkarıldı.

Özbek boksörlerin WBA sıralamasındaki tam göstergeleri

Boksör

Sıklet

Sıralamadaki yeri

Sıklet şampiyonu

Muhammad Shexov

Süper horoz sıklet

1. sıra (değişiklik yok)

Naoya Inoue

Murodjon Ahmadaliyev

Süper horoz sıklet

3. sıra (değişiklik yok)

Naoya Inoue

Otabek Xolmatov

Tüy sıklet

Sıralamadan çıkarıldı (önce 9)

Floyd Schofield

Sirochbek Ismoilov

Hafif sıklet

Sıralamadan çıkarıldı (önce 13)

Boş

Ruslan Abdullayev

Süper hafif sıklet

13. sıra (değişiklik yok)

Gary Russell

Shahram G‘iyosov

Yarı orta sıklet

8. sıra (değişiklik yok)

Teofimo Lopez

Isroil Madrimov

Süper yarı orta sıklet

7. sıra (değişiklik yok)

Jaron Ennis

Bektemir Meliqo‘ziyev

Süper orta sıklet

1. sıra (değişiklik yok)

Jaime Munguia

Şampiyonluk kemeri için doğrudan adaylar

Sıralamada 1. sırada bulunan Muhammad Shexov (mutlak şampiyon Naoya Inoue'nin kemeri için) ve Bektemir Meliqo‘ziyev (Jaime Munguia'nın kemeri için) kendi kategorilerinde resmi aday statülerini korumaya devam ediyorlar. Ayrıca Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov ve Isroil Madrimov da şampiyonluk mücadelesinde ilk 10'daki güçlü konumlarını koruyorlar.

Sizce 1. sıradaki boksörlerimizden hangisi — Bektemir Meliqo‘ziyev mi yoksa Muhammad Shexov mu — dünya şampiyonluk kemeri için ringe ilk çıkan isim olacak?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu hayranlarına bu güncellenmiş sıralama detaylarını hemen ulaştırın!

WBABektemir Meliqo‘ziyevMuhammad ShexovÖzbek BoksuBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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