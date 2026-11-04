Özbek boksörler WBA güncel sıralamasında: İkisi liderliğini korudu

Dünya Boks Birliği (WBA), profesyonel boksörlerin Ekim ayı sonu itibarıyla güncellenen resmi sıralamasını açıkladı. Buna göre, iki Özbek boksör — Bektemir Meliqo‘ziyev ve Muhammad Shexov kendi sıkletlerinde adaylar arasında liderliği (1. sıra) korudular.

Sıralamadaki önemli değişiklikler: İki boksörümüz listeden çıkarıldı

Güncellenen tabloda bazı kayıplar da gözlemlendi. Özellikle tüy sıklette geçen ay 9. sırada yer alan Otabek Xolmatov ve hafif sıklette 13. sırada kaydedilen Sirochbek Ismoilov bu kez WBA ilk 15 sıralamasından çıkarıldı.

Özbek boksörlerin WBA sıralamasındaki tam göstergeleri

Boksör Sıklet Sıralamadaki yeri Sıklet şampiyonu Muhammad Shexov Süper horoz sıklet 1. sıra (değişiklik yok) Naoya Inoue Murodjon Ahmadaliyev Süper horoz sıklet 3. sıra (değişiklik yok) Naoya Inoue Otabek Xolmatov Tüy sıklet Sıralamadan çıkarıldı (önce 9) Floyd Schofield Sirochbek Ismoilov Hafif sıklet Sıralamadan çıkarıldı (önce 13) Boş Ruslan Abdullayev Süper hafif sıklet 13. sıra (değişiklik yok) Gary Russell Shahram G‘iyosov Yarı orta sıklet 8. sıra (değişiklik yok) Teofimo Lopez Isroil Madrimov Süper yarı orta sıklet 7. sıra (değişiklik yok) Jaron Ennis Bektemir Meliqo‘ziyev Süper orta sıklet 1. sıra (değişiklik yok) Jaime Munguia

Şampiyonluk kemeri için doğrudan adaylar

Sıralamada 1. sırada bulunan Muhammad Shexov (mutlak şampiyon Naoya Inoue'nin kemeri için) ve Bektemir Meliqo‘ziyev (Jaime Munguia'nın kemeri için) kendi kategorilerinde resmi aday statülerini korumaya devam ediyorlar. Ayrıca Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov ve Isroil Madrimov da şampiyonluk mücadelesinde ilk 10'daki güçlü konumlarını koruyorlar.

Sizce 1. sıradaki boksörlerimizden hangisi — Bektemir Meliqo‘ziyev mi yoksa Muhammad Shexov mu — dünya şampiyonluk kemeri için ringe ilk çıkan isim olacak?

Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu hayranlarına bu güncellenmiş sıralama detaylarını hemen ulaştırın!