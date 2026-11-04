Özbek boksörler WBA güncel sıralamasında: İkisi liderliğini korudu
Dünya Boks Birliği (WBA), profesyonel boksörlerin Ekim ayı sonu itibarıyla güncellenen resmi sıralamasını açıkladı. Buna göre, iki Özbek boksör — Bektemir Meliqo‘ziyev ve Muhammad Shexov kendi sıkletlerinde adaylar arasında liderliği (1. sıra) korudular.
Sıralamadaki önemli değişiklikler: İki boksörümüz listeden çıkarıldı
Güncellenen tabloda bazı kayıplar da gözlemlendi. Özellikle tüy sıklette geçen ay 9. sırada yer alan Otabek Xolmatov ve hafif sıklette 13. sırada kaydedilen Sirochbek Ismoilov bu kez WBA ilk 15 sıralamasından çıkarıldı.
Özbek boksörlerin WBA sıralamasındaki tam göstergeleri
Boksör
Sıklet
Sıralamadaki yeri
Sıklet şampiyonu
Muhammad Shexov
Süper horoz sıklet
1. sıra (değişiklik yok)
Naoya Inoue
Süper horoz sıklet
3. sıra (değişiklik yok)
Naoya Inoue
Otabek Xolmatov
Tüy sıklet
Sıralamadan çıkarıldı (önce 9)
Floyd Schofield
Sirochbek Ismoilov
Hafif sıklet
Sıralamadan çıkarıldı (önce 13)
Boş
Ruslan Abdullayev
Süper hafif sıklet
13. sıra (değişiklik yok)
Gary Russell
Shahram G‘iyosov
Yarı orta sıklet
8. sıra (değişiklik yok)
Teofimo Lopez
Isroil Madrimov
Süper yarı orta sıklet
7. sıra (değişiklik yok)
Jaron Ennis
Bektemir Meliqo‘ziyev
Süper orta sıklet
1. sıra (değişiklik yok)
Jaime Munguia
Şampiyonluk kemeri için doğrudan adaylar
Sıralamada 1. sırada bulunan Muhammad Shexov (mutlak şampiyon Naoya Inoue'nin kemeri için) ve Bektemir Meliqo‘ziyev (Jaime Munguia'nın kemeri için) kendi kategorilerinde resmi aday statülerini korumaya devam ediyorlar. Ayrıca Murodjon Ahmadaliyev, Shahram G‘iyosov ve Isroil Madrimov da şampiyonluk mücadelesinde ilk 10'daki güçlü konumlarını koruyorlar.
Sizce 1. sıradaki boksörlerimizden hangisi — Bektemir Meliqo‘ziyev mi yoksa Muhammad Shexov mu — dünya şampiyonluk kemeri için ringe ilk çıkan isim olacak?
Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksu hayranlarına bu güncellenmiş sıralama detaylarını hemen ulaştırın!
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