Lopez tarih yazdı: Romero mağlup edildi, WBA kemeri kazanıldı!

Teofimo Lopez üçüncü sıklette dünya şampiyonu oldu

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen profesyonel boks gecesinin ana maçında, şampiyonluk kemeri için iki Amerikalı boksör; mevcut WBA şampiyonu Rolando «Rolly» Romero ve iki sıklette eski dünya şampiyonu Teofimo Lopez karşı karşıya geldi.

Büyük merakla beklenen mücadelede kazananı hakem kararı belirledi.

Teofimo Lopez, Romero'yu mağlup ederek WBA kemerinin sahibi oldu.

Ancak bu zaferin önemi sadece yeni bir şampiyonluk unvanıyla sınırlı değil.

1. Lopez yeniden dünya şampiyonu

Teofimo Lopez için Romero karşısında alınan bu galibiyet, profesyonel kariyerindeki en önemli sonuçlardan biri oldu.

Daha önce hafif sıklet ve süper hafif sıklette dünya şampiyonluklarına ulaşmıştı.

Şimdi ise Amerikalı boksör yarı orta sıklette de dünya şampiyonu unvanını kazandı.

Böylece Lopez, kariyeri boyunca üçüncü farklı sıklette dünya şampiyonluk kemerini kazanmış oldu.

Lopez için bu zafer sadece Romero'ya karşı alınan bir galibiyet değil, onu üçüncü sıklette dünya şampiyonu yapan tarihi bir başarıydı.

2. Romero şampiyonluk kemerini kaybetti

Maça WBA kemerinin sahibi olarak çıkan Rolando «Rolly» Romero için Las Vegas'taki gece hüsranla bitti.

Kemerini vatandaşı Teofimo Lopez'e karşı koruması gerekiyordu.

Ancak hakemlerin nihai kararından sonra şampiyonluk unvanı Lopez'e geçti.

Böylece Romero, WBA şampiyonluk unvanını koruyamadı.

3. Maç neden özel bir öneme sahipti?

Bu karşılaşma, iki boksörün kişisel rekabeti nedeniyle de ilgi çekiciydi.

Romero ve Lopez ring dışında birbirini yakından tanıyan boksörler. Hatta geçmişte sparring antrenmanlarında bile yer almışlardı.

Maç öncesinde Romero, ringde dostluğu unutacağına dair sert açıklamalarda bulunmuştu.

Ancak şampiyonluk mücadelesinde son sözü Lopez söyledi.

4. Lopez için üçüncü şampiyonluk

Teofimo Lopez'in kariyerindeki en önemli özelliklerden biri, farklı sıkletlerde şampiyonluklara ulaşmasıdır.

Artık şampiyonluk geçmişi bir üst seviyeye taşındı:

Sıklet Sonuç Hafif sıklet Dünya şampiyonu Süper hafif sıklet Dünya şampiyonu Yarı orta sıklet WBA dünya şampiyonu

Böylece Lopez, üçüncü sıklette dünya şampiyonluk unvanını elde etti.

Sonuç

Las Vegas'taki profesyonel boks gecesinin ana maçı, Teofimo Lopez için tarihi bir zaferle sonuçlandı.

Hakem kararıyla mevcut WBA şampiyonu Rolando «Rolly» Romero'yu mağlup etti ve yarı orta sıklet WBA şampiyonluk kemerini kazandı.

En önemlisi, bu zafer Lopez'i üçüncü sıklette dünya şampiyonuyaptı.

Romero ise unvanını kaybetti. Şimdi boksseverler, Lopez'in yeni şampiyonluk dönemindeki ilk savunmasını ve Romero'nun mağlubiyet sonrası planlarını merak ediyor.