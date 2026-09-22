Emir geldi: Bektemir Meliqo‘ziyev - Jaime Munguia şampiyonluk maçı resmen onaylandı

Özbek profesyonel boks tarihinde yeni bir altın sayfa açılmak üzere: Dünyanın en prestijli boks kuruluşlarından biri olan Dünya Boks Birliği (WBA), süper orta sıklette resmi şampiyonluk maçının yapılmasına dair kesin kararını verdi. Kuruluşun Şampiyonluk Komitesi, mevcut WBA dünya şampiyonu Meksikalı yıldız Jaime Munguia ile bu sıkletin resmi 1 numaralı zorunlu adayı olan Bektemir «Bek Bully» Meliqo‘ziyev arasında şampiyonluk kemerini koruma maçının yapılmasını resmen emretti.

WBA yönetmeliğine göre, her iki boksörün ekiplerine tüm organizasyon ve mali şartları görüşmeleri için 21 Ekim'e kadar 30 günlük bir müzakere süresi tanındı. Mayıs 2026'da Las Vegas'taki ünlü «T-Mobile Arena»da şampiyonluk unvanını kazanan Munguia için zorunlu koruma süresi dolmuş durumda ve kemerini korumak için sıralamada zirvede yer alan Meliqo‘ziyev ile ringe çıkmak zorunda. Taraflar belirlenen süre içinde anlaşmaya varamazsa, bu dev maç organizatörlük ihalesine (purse bid) çıkarılacak.

Peki, Bektemir Meliqo‘ziyev Meksika boks okulunun en tehlikeli temsilcilerinden birini nakavt ederek, Özbekistan'a mutlak dünya şampiyonluk kemerini getirebilecek mi, Munguia «Özbek aslanı»ndan kaçmaya çalışacak mı ve maç Las Vegas'ta mı yoksa başka bir metropolde mi gerçekleşecek?

«30 günlük son tarih, WBA emri ve Las Vegas rövanşı»: Şampiyonluk mücadelesinin 5 ana noktası

WBA kararı ve yaklaşan tarihi süper maç hakkındaki en önemli gerçekler:

WBA'dan resmi emir: Kuruluş, şampiyon Jaime Munguia ve zorunlu aday Bektemir Meliqo‘ziyev arasındaki karşılaşma için resmi talimatı verdi;

21 Ekim'e kadar 30 günlük süre: Boksörlerin organizatörleri, maç tarihi ve yeri konusunda anlaşmaya varmak için 30 gün içinde mutabakat sağlamak zorundalar;

Munguia kaçamayacak: WBA kurallarının C.10 ve C.12 maddelerine göre, şampiyon zorunlu koruma maçını sadece 1 numaralı aday Meliqo‘ziyev'e karşı yapmalıdır, aksi takdirde unvanı elinden alınacaktır;

İhale riski: Taraflar 21 Ekim'e kadar anlaşamazsa, maçı düzenleme hakkı açık artırma yoluyla en yüksek teklifi veren organizatöre verilecektir;

İki sert yumrukçunun karşılaşması: 46 galibiyeti olan Meksikalı fenomen ile profesyonel ringde rakiplerini ezip geçen Özbekistan temsilcisi arasındaki maçın yılın en sıcak mücadelesi olması bekleniyor.

Bektemir Meliqo‘ziyev ve Jaime Munguia: Şampiyonluk maçı öncesi istatistik karşılaştırması

Süper orta sıklet devlerinin profesyonel ringdeki karneleri:

Göstergeler ve parametreler Jaime Munguia (Mevcut dünya şampiyonu) Bektemir Meliqo‘ziyev (Resmi zorunlu aday) Uyruğu Meksika Özbekistan Yaşı 29 yaşında 30 yaşında Maç sayısı 48 maç 18 maç Galibiyet oranı 46 galibiyet (Çoğu nakavt ile) 17 galibiyet (10'dan fazla nakavt) Mağlubiyet sayısı 2 mağlubiyet 1 mağlubiyet (rövanşı alındı) Mevcut durumu WBA Dünya Şampiyonu (Las Vegas, Mayıs 2026) WBA sıralamasında açık ara 1. sırada Müzakere son tarihi 21 Ekim 2026'ya kadar (30 günlük süre) 21 Ekim 2026'ya kadar (30 günlük süre)

Profesyonel boks analizi: Bu maç neden Bektemir Meliqo‘ziyev'in kariyerinin en büyük sınavı?

Uluslararası boks yorumcuları ve içeriden gelen analizler:

«Solak» yumruk ve fiziksel baskı: Bektemir Meliqo‘ziyev kendine has agresif, rakibi köşeye sıkıştıran sol el ağır yumruğuna (body-punch) sahip; Munguia geleneksel açık dövüşü sevdiği için bu durum Bektemir'e rakibin vücudunu devre dışı bırakmak için uygun bir fırsat yaratıyor;

Munguia'nın ağır tecrübesi: Meksikalı eldiven ustası 48 maça çıktı ve Saul «Canelo» Alvarez gibi dünyanın en iyi yıldızlarıyla 12 rauntluk maçlarda test edildi; dayanıklılığı ve maç temposunu koruması, Bektemir'den daha yüksek bir taktik zeka gerektiriyor;

Organizatörlerin politikası: Golden Boy ve Meksikalı organizatörler genellikle şampiyonlarını korumaya çalışırlar, ancak WBA'nın kesin baskısı ve Meliqo‘ziyev'in zorunlu adaylığı bu karşılaşmanın kaçınılmazlığını sağlıyor;

Özbek boksunun yeni zirvesi: Isroil Madrimov, Murodjon Ahmadaliyev ve diğer yıldızlarımızdan sonra süper orta sıklette şampiyonluk kemerinin ülkemize gelmesi, profesyonel boksumuzu dünyanın en üst elit seviyesine taşıyacaktır.

WBA tarafından verilen bu resmi emir, Bektemir Meliqo‘ziyev için yıllardır beklenen hayali ve dünya zirvesine giden yolu açan belirleyici maçı başlatmış oldu.

Sizce Bektemir Meliqo‘ziyev 46 galibiyetli Meksikalı yıldız Jaime Munguia'yı nakavt edebilecek mi, yoksa maç 12 raunt boyunca devam mı edecek? Bu karşılaşmanın nerede — Las Vegas'ta mı yoksa Taşkent'te mi düzenlenmesini isterdiniz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksunun bu tarihi olayı hakkındaki sıcak analizi tüm boksseverlere ulaştırın!