Hint pilot 174 yolcuyu felaketten kurtardı

Dubai'den Tel Aviv'e giden Flydubai uçağında meydana gelen acil durumda, Hint kaptan Smit Machchhar yolcuların hayatını kurtarmaya yardımcı oldu. Olay 30 Eylül'de gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, uçuş sırasında ikinci pilot kaptana saldırdı. Bunun ardından uçak acil durum sinyalleri göndererek kısa sürede keskin bir irtifa kaybı yaşadı. Machchhar, yaralanmasına rağmen kokpit kapısını açmayı başardı. Bu durum, yolcuların ve mürettebatın durumu kontrol altına almasını sağladı.

Uçakta 174 yolcu bulunuyordu. Olayın ardından uçak Suudi Arabistan'ın Tabuk Havalimanı'na güvenli bir şekilde indirildi. Tüm yolcular sağ kurtuldu.

Machchhar, Suudi Arabistan'daki bir hastaneye kaldırıldı ve şu an durumunun stabil olduğu bildirildi. 2022'den beri Flydubai'de çalışan pilot, daha önce SpiceJet havayollarında görev yapmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pilotun eylemlerini takdir ederek cesaretini övdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.