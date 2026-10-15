Inter Miami, New York City karşısında net bir galibiyet aldı

Kuzey Amerika üst düzey futbol ligi (MLS) 29. hafta mücadelesinde Inter Miami kendi sahasında New York City futbolcularını ağırladı. Ev sahibi ekibin tam hakimiyetinde geçen karşılaşma, 2:0 skoruyla net bir galibiyetle sonuçlandı.

Miami kaptanı Lionel Messi karşılaşmada baştan sona 90 dakika sahada kaldı ve bir kez daha asist yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Oyunun kaderi ilk yarıda belli oldu

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren Inter Miami'nin yoğun baskısıyla başladı:

Berterame'nin hızlı golü: Henüz 20. dakikada ev sahibi ekipte aktif bir oyun sergileyen Berterame perdeyi açtı (1:0);

Messi ve de Paul iş birliği: İlk yarının uzatma dakikalarında, 45+5'te Lionel Messi'nin isabetli pasını değerlendiren Rodrigo de Paul, rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı (2:0);

Son dakikalarda penaltı dramı: 90+7. dakikada New York City oyuncusu Fernandez penaltı vuruşundan yararlanamadı ve konuk ekip farkı azaltma şansını kaybetti.

Kadro ve yıldızlar topluluğu

Miami ekibi bu maça yıldızlarla dolu bir ilk 11 ile çıktı:

İlk 11: St. Clair, Lujan, Casemiro, Mikael, Reguilon (Caicedo, 74), de Paul, Ayala (Frey, 90), Galarza (Segovia, 65), Berterame (Filippi, 75), Messi, Suarez;

Casemiro ve Suarez'in etkisi: Savunma hattında Casemiro, hücum merkezinde ise Luis Suarez ilk 11'de görev alarak takımın dengeli bir oyun sergilemesini sağladı.

Puan durumundaki son vaziyet

Bu galibiyetin ardından lig tablosundaki durum şu şekilde şekillendi:

Inter Miami 3. sırada: Kazanılan 3 puanın ardından Miami ekibi puanını 52'ye yükselterek genel klasmanda 3. sıraya yerleşti. Lider Nashville ile aradaki puan farkı 14;

New York City alt sıralarda kalmaya devam ediyor: Mağlup olan New York ekibi 33 puanla lig tablosunun 21. sırasında yer alıyor.

Lionel Messi önderliğindeki Inter Miami, sezonun kritik dönemi öncesinde güven veren bir oyunla play-off yolunda emin adımlarla ilerliyor.