Michael Carrick için son şans: Manchester United yönetimi krizi nasıl çözmeyi planlıyor?
İngiltere Premier Lig'deki felaket başlangıcın ardından Manchester Unitedteknik direktörü Michael Carrick'in acil istifası beklenirken, kulüp yönetim kurulu tamamen farklı bir yol seçti. Saygın BBC'nin haberine göre, kulüp yönetimi 45 yaşındaki teknik adamla sözleşmeyi feshetmek yerine, mevcut teknik ekibini acilen güçlendirme planını onaylıyor.
Bayern Münih'ten teklif: Aaron Danks Old Trafford'a mı dönüyor?
Teknik ekibi güçlendirmek için ana aday olarak, şu anda Almanya'nın Bayern Münih kulübünde Vincent Kompany'nin baş yardımcısı olarak çalışan Aaron Danks görülüyor. Danks daha önce Middlesbrough'da Carrick ile birlikte çalışmıştı ve taktiksel anlayışlarının yüksek olduğu biliniyor.
Aslında, Danks'i Manchester United'a getirme planı yaz transfer döneminde de değerlendirilmişti. Şimdi kulüp, kriz anında Carrick'in yanına güvendiği ve kendini kanıtlamış bir uzmanı getirerek oyun disiplinini yeniden sağlamayı hedefliyor.
Gösterge / Bilgi
Manchester United'ın Premier Lig 10. hafta sonrası durumu
Sıralama
18. sıra (Küme düşme hattı)
Toplanan puan
10 maç sonunda sadece 8 puan
Sonuç dağılımı
1 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet
Yönetim kararı
İstifa değil, teknik ekibi güçlendirme
Yeni ana aday
Aaron Danks (Bayern Münih teknik ekibinden)
Kaynak
BBC Sports
"Kulüp, Carrick'e olan güvenini koruyor ancak tek başına karar verme dönemi sona erdi; yönetim, takımı alt lig felaketinden kurtarmak için taktiksel ekibi acilen reforme etmek istiyor."
18. sıra tehlikesi ve son şans
Premier Lig'in 10 haftasında sadece 1 galibiyet alarak 18. sırada kalmak, Manchester kulübü için son on yılların en korkunç antirekorlarından biri. Buna rağmen kulüp yönetimi, teknik direktörü sezon ortasında değiştirmenin yeni bir kaosa yol açabileceğinden endişe ediyor.
Carrick için Aaron Danks'in olası gelişi sadece taktiksel bir kurtuluş değil, aynı zamanda koltuğunu koruması için son şans olabilir. Teknik ekip genişledikten sonra da sonuçlar olumlu yönde değişmezse, yönetim radikal önlemler almak zorunda kalacak.
Sizce Manchester United, teknik direktörü değiştirmeden sadece yardımcılarını yenileyerek lig tablosunun alt sıralarından kurtulabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!
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