Michael Carrick için son şans: Manchester United yönetimi krizi nasıl çözmeyi planlıyor?

İngiltere Premier Lig'deki felaket başlangıcın ardından Manchester Unitedteknik direktörü Michael Carrick'in acil istifası beklenirken, kulüp yönetim kurulu tamamen farklı bir yol seçti. Saygın BBC'nin haberine göre, kulüp yönetimi 45 yaşındaki teknik adamla sözleşmeyi feshetmek yerine, mevcut teknik ekibini acilen güçlendirme planını onaylıyor.

Bayern Münih'ten teklif: Aaron Danks Old Trafford'a mı dönüyor?

Teknik ekibi güçlendirmek için ana aday olarak, şu anda Almanya'nın Bayern Münih kulübünde Vincent Kompany'nin baş yardımcısı olarak çalışan Aaron Danks görülüyor. Danks daha önce Middlesbrough'da Carrick ile birlikte çalışmıştı ve taktiksel anlayışlarının yüksek olduğu biliniyor.

Aslında, Danks'i Manchester United'a getirme planı yaz transfer döneminde de değerlendirilmişti. Şimdi kulüp, kriz anında Carrick'in yanına güvendiği ve kendini kanıtlamış bir uzmanı getirerek oyun disiplinini yeniden sağlamayı hedefliyor.