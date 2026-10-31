Carrick'i "istifaya zorlayanlar": Chelsea maçında en düşük puanı kimler aldı?

·22·Spor
Carrick'i "istifaya zorlayanlar": Chelsea maçında en düşük puanı kimler aldı?

Şu anki Manchester Unitedkadrosuyla kulübün yakın geleceğini hayal etmek giderek zorlaşıyor. Futbolcularda sahada özveriyle mücadele etme arzusu neredeyse hiç hissedilmiyor, birçok yıldız potansiyelinin çok altında performans sergiliyor. Sonuç olarak takım üst üste üçüncü kez mağlup oldu; son üç maçtaki gol farkı ise korkunç bir 1:9 görünüme ulaştı.

Chelsea karşısındaki 0:2'lik mağlubiyetin ardından Euro-Futbol analistleri, Michael Carrick'in takımındaki oyuncuları on puanlık sistem üzerinden değerlendirdi (her oyuncu maça 6 puanla başladı). Aşağıda, sahada kendi gölgesine dönüşen ve takımı mağlubiyete sürükleyen 4 ana anti-kahramanın performans analizi yer alıyor.

1. Lisandro Martinez — 2,0 puan (Kırmızı kart ve penaltı)

Arjantinli stoperin bu maçtaki hareketlerinin profesyonel futbolda hiçbir açıklaması olamaz:

  • İlk darbe ve sinirlilik: Yenilen ilk gol pozisyonunda Morgan Rogers'a yetişemeyince, sinirle rakibini sert bir şekilde düşürdü ve sarı kartla cezalandırıldı;

  • Maçın kaderini belirleyen ihraç: Kısa süre sonra kendi ceza sahası içinde Fofana'nın yüzüne dirseğiyle açıkça vurdu. Sonuç olarak doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve kalesinde penaltıya sebebiyet verdi.

2. Bruno Fernandes — 2,0 puan (30 top kaybı ve harcanan fırsat)

Maç öncesi basında takımı teknik direktör Michael Carrick için sonuna kadar savaşmaya çağıran Portekizli kaptan, pratikte hocasını istifa eşiğine getirdi:

  • Sürekli hatalar: Tüm maç boyunca toplam 30 kez top kaybederek hata konusunda anti-rekor kırdı;

  • Tehlikeli bölgedeki paslar: Orta sahada üç kez topu kaptırarak rakibin tehlikeli kontra ataklarına yol açtı (bu hatalardan birinin ardından Estevao gol attı, ancak ofsayt Fernandes'i kurtardı);

  • Penaltıdaki beceriksizlik: 11 metre noktasından çok uygun bir fırsat yakalamasına rağmen topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi.

3. Bryan Mbeumo — 3,0 puan (Gole sebep olan hata)

Manchester Unitedilk yarıyı güvenli geçirmiş olsa da, ikinci yarının başında tam olarak Mbeumo'nun dikkatsiz hareketi takımın tüm planlarını altüst etti:

  • Rakibin golüne yol açan hata: Orta sahada topu gereğinden fazla tuttuğu için Romeo Lavia topu kaptı ve Chelsea'nin skoru açan kontra atağına sebep oldu;

  • Direkten dönen şut: Daha sonra çok uygun bir pozisyonda şut çekerek hatasını telafi etme şansı yakaladı ancak topu direğe nişanlayarak fırsatı tepti.

4. Carlos Baleba — 3,0 puan (Defansif orta sahada tam bir mağlubiyet)

İlk golde Mbeumo ile birlikte savunmada gevşek davranan Baleba, orta sahayı tamamen rakibe teslim etti:

  • Prese karşı dayanıksızlık: Merkez orta sahada Moises Caicedo ve Romeo Lavia ikilisine karşı tamamen ezildi; 6 ikili mücadeleye girdi, 5'inde topu kaybetti;

  • Paslardaki düşük isabet: Pasların her üçünden biri rakibe gitti (30 pastan 10'unda hata yaptı) ve iki kez kural dışı müdahalede bulundu.

Orta saha ve savunma hattındaki bu dağınıklık Manchester United'ı derin bir krize sürükledi. Yönetimin Carrick'in geleceği hakkında kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.Manchester UnitedManchester United

Manchester UnitedChelseaMichael CarrickPremier LeagueFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Antonio Conte Old Trafford'a mı geliyor?: Michael Carrick istifanın eşiğindeAntonio Conte Old Trafford'a mı geliyor?: Michael Carrick istifanın eşiğinde15 Ekim 10:14Alonso, Manchester United'ı devirdi: Chelsea'ye galibiyeti getiren 3 yıldızAlonso, Manchester United'ı devirdi: Chelsea'ye galibiyeti getiren 3 yıldızBugün 22:17Premier Lig'de şok: Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup olduPremier Lig'de şok: Manchester United evinde Bournemouth'a farklı mağlup oldu25 Ekim 21:52Everton - Chelsea: kadrolar ve canlı anlatımEverton - Chelsea: kadrolar ve canlı anlatım17 Ekim 15:18Leeds - Manchester United: kadrolar ve canlı anlatımLeeds - Manchester United: kadrolar ve canlı anlatım18 Ekim 16:46Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!Chelsea, Husanov için 80 milyon sterlin ve Gusto'yu teklif ediyor: Premier Lig'de sansasyon!28 Eylül 08:42
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
Manchester City'de beklenmedik isyan: Rico Lewis, Husanov nedeniyle takımdan ayrılmaya kararlı
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
“Düğün olacak”: Sindorov’un dedesi Assaubayeva hakkında konuştu
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Beklenmedik mağlubiyet: Diyora Keldiyorova Grand Slam turnuvasına veda etti
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Batılı yorumcular Bakhodir Jalolov'un tarzını neden kabullenemiyor?
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Erling Haaland Manchester City'den ayrılmaya karar verdi — yeni adresi belli oldu
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
Manchester City — PSG maçının en zayıf oyuncuları açıklandı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü