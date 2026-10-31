Carrick'i "istifaya zorlayanlar": Chelsea maçında en düşük puanı kimler aldı?

Şu anki Manchester Unitedkadrosuyla kulübün yakın geleceğini hayal etmek giderek zorlaşıyor. Futbolcularda sahada özveriyle mücadele etme arzusu neredeyse hiç hissedilmiyor, birçok yıldız potansiyelinin çok altında performans sergiliyor. Sonuç olarak takım üst üste üçüncü kez mağlup oldu; son üç maçtaki gol farkı ise korkunç bir 1:9 görünüme ulaştı.

Chelsea karşısındaki 0:2'lik mağlubiyetin ardından Euro-Futbol analistleri, Michael Carrick'in takımındaki oyuncuları on puanlık sistem üzerinden değerlendirdi (her oyuncu maça 6 puanla başladı). Aşağıda, sahada kendi gölgesine dönüşen ve takımı mağlubiyete sürükleyen 4 ana anti-kahramanın performans analizi yer alıyor.

1. Lisandro Martinez — 2,0 puan (Kırmızı kart ve penaltı)

Arjantinli stoperin bu maçtaki hareketlerinin profesyonel futbolda hiçbir açıklaması olamaz:

İlk darbe ve sinirlilik: Yenilen ilk gol pozisyonunda Morgan Rogers'a yetişemeyince, sinirle rakibini sert bir şekilde düşürdü ve sarı kartla cezalandırıldı;

Maçın kaderini belirleyen ihraç: Kısa süre sonra kendi ceza sahası içinde Fofana'nın yüzüne dirseğiyle açıkça vurdu. Sonuç olarak doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı ve kalesinde penaltıya sebebiyet verdi.

2. Bruno Fernandes — 2,0 puan (30 top kaybı ve harcanan fırsat)

Maç öncesi basında takımı teknik direktör Michael Carrick için sonuna kadar savaşmaya çağıran Portekizli kaptan, pratikte hocasını istifa eşiğine getirdi:

Sürekli hatalar: Tüm maç boyunca toplam 30 kez top kaybederek hata konusunda anti-rekor kırdı;

Tehlikeli bölgedeki paslar: Orta sahada üç kez topu kaptırarak rakibin tehlikeli kontra ataklarına yol açtı (bu hatalardan birinin ardından Estevao gol attı, ancak ofsayt Fernandes'i kurtardı);

Penaltıdaki beceriksizlik: 11 metre noktasından çok uygun bir fırsat yakalamasına rağmen topu üst direğin üzerinden dışarı gönderdi.

3. Bryan Mbeumo — 3,0 puan (Gole sebep olan hata)

Manchester Unitedilk yarıyı güvenli geçirmiş olsa da, ikinci yarının başında tam olarak Mbeumo'nun dikkatsiz hareketi takımın tüm planlarını altüst etti:

Rakibin golüne yol açan hata: Orta sahada topu gereğinden fazla tuttuğu için Romeo Lavia topu kaptı ve Chelsea'nin skoru açan kontra atağına sebep oldu;

Direkten dönen şut: Daha sonra çok uygun bir pozisyonda şut çekerek hatasını telafi etme şansı yakaladı ancak topu direğe nişanlayarak fırsatı tepti.

4. Carlos Baleba — 3,0 puan (Defansif orta sahada tam bir mağlubiyet)

İlk golde Mbeumo ile birlikte savunmada gevşek davranan Baleba, orta sahayı tamamen rakibe teslim etti:

Prese karşı dayanıksızlık: Merkez orta sahada Moises Caicedo ve Romeo Lavia ikilisine karşı tamamen ezildi; 6 ikili mücadeleye girdi, 5'inde topu kaybetti;

Paslardaki düşük isabet: Pasların her üçünden biri rakibe gitti (30 pastan 10'unda hata yaptı) ve iki kez kural dışı müdahalede bulundu.

Orta saha ve savunma hattındaki bu dağınıklık Manchester United'ı derin bir krize sürükledi. Yönetimin Carrick'in geleceği hakkında kısa süre içinde nihai kararını vermesi bekleniyor.Manchester UnitedManchester United