Michael Carrick, Chelsea mağlubiyetini ve Manchester United'ın 16. sıraya gerilemesini değerlendirdi

·7·Spor
Michael Carrick, Chelsea mağlubiyetini ve Manchester United'ın 16. sıraya gerilemesini değerlendirdi

İngiltere Premier Ligi kapsamında deplasmanda Chelsea'ye 0-2 mağlup olan Manchester Unitedteknik direktörü Michael Carrick maçın ardından görüşlerini paylaştı. Londra ekibi karşısında alınan acı verici mağlubiyet, Manchester ekibini puan durumunda tehlikeli alt sıralara itti; takım şu anda Premier Lig'de 16. sıraya kadar geriledi.

Saygın BBC kuruluşuna röportaj veren İngiliz teknik adam, maçın iki yarısının birbirinden çok farklı olduğunu ve ikinci yarıda takımın kontrolü tamamen kaybettiğini açıkça kabul etti.

«İlk yarıda skoru açmalıydık»: Carrick'in analizi

Teknik direktör, maçın başında takımının sergilediği oyundan memnun olduğunu ancak pozisyonları değerlendirememenin bedelini ağır ödediklerini vurguladı:

  • Olumlu başlangıç ve kaçırılan fırsatlar: Carrick'e göre, Manchester Unitedmaça yüksek tempoda başladı, plana sadık kalarak rakip kalede birkaç tehlikeli pozisyon yarattı ve daha ilk yarıda golü bulmalıydı;

  • Hantallık ve düşen tempo: Ancak devre arasından sonra Manchester ekibi sahadaki yoğunluğu koruyamadı ve oyun temposunu önemli ölçüde düşürdü.

«Şanssız bir gol ve penaltı bizi zor durumda bıraktı»

Maçın kaderinin belirlendiği ikinci yarıdaki keskin dönüş hakkında konuşan Michael Carrick şunları söyledi:

«İkinci yarıda sanki her şey bir anda kontrolden çıktı. Yediğimiz ilk gol çok şanssız bir andı, kısa süre sonra ise kalemize penaltı verildi. Çok zor ve karmaşık bir duruma düştük ve oyun tamamen farklı bir senaryoya evrildi».

Puan durumundaki tehlike: Manchester United 16. sırada

Üst üste alınan mağlubiyetler nedeniyleManchester Unitedpuan durumunda derin bir krizle karşı karşıya:

  • 16. sıra: Kulüp, puan durumunda tehlike bölgesinin sınırında, 16. sırada yer alıyor;

  • Carrick'in geleceği: Üst üste gelen mağlubiyetler ve takımın alt sıralara gerilemesi, Michael Carrick'in teknik direktörlük koltuğundaki geleceğini ciddi şekilde sorgulatıyor. Kulüp yönetimi yakın zamanda kesin bir karar alma aşamasında.

Manchester UnitedMichael Carrickİngiltere Premier LigiChelseaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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