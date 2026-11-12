Manchester United, Michael Carrick ile yollarını ayırdı: Kulüpten resmi açıklama

Kulübün açıklamasına göre, Carrick 2025/2026 sezonunun kalan 17 maçında 12 galibiyet elde ederek Manchester United'ı Premier League'de üçüncü sıraya taşıdı. Bu süreçte takım, ligdeki diğer rakiplerine kıyasla daha fazla puan toplamayı başardı.

Manchester United futbol kulübünün resmi basın servisi, takım teknik direktörü Michael Carrick ile iş birliğinin sona erdiğini duyurdu. Bu haber, futbol camiası ve kulüp taraftarları arasında geniş yankı uyandırdı.

Michael Carrick için son şans: Manchester United yönetimi krizi nasıl çözmeyi planlıyor?

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Michael Carrick, Manchester Unitedefsanelerinden biridir ve öyle kalmaya devam edecektir. Futbolculuk döneminde olduğu gibi, teknik direktörlük kariyerinde de üst düzey bir sadakat ve profesyonellik sergiledi”,— ifadeleri kullanıldı. — denildi kulüp açıklamasında.

İstatistikler ve Rakamlar Bilgiler Göreve geliş tarihi Ocak 2026 Oynanan maç sayısı 17 maç Elde edilen galibiyetler 12 galibiyet Premier League'deki nihai sıra 3. sıra Kulübün gelecek planı Kalıcı teknik direktör atama çalışmalarını hızlandırmak

Ayrılık nedenleri ve sonraki adımlar

Yönetim, sezonun başında alınan başarısız sonuçları göz önünde bulundurarak, gelecekteki stratejik hedeflere ulaşmak adına köklü değişiklikler yapmanın önemli bir karar olduğunu belirtti. Şu anda Manchester United yönetimi, takıma kalıcı bir teknik direktör atama sürecini mümkün olan en kısa sürede tamamlamayı planlıyor.

Sizce, harika sonuçlar elde eden Michael Carrick'in görevden alınması doğru bir karar mıydı ve yeni teknik direktör kim olmalı? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!