Dietmar Hamann, Bradley Barcola transfer yarışında Arsenal'ı önde görüyor

Avrupa futbolunda transfer döneminin son günleri yaklaşırken Paris Saint-Germain'in forveti Bradley Barcola'nın geleceğiyle ilgili mücadele kızışıyor. İngiltere Premier Lig'in iki devi, Fransa Milli Takımı oyuncusunu kadrosuna katmak için ciddi bir yarış veriyor. Eski futbolcu Dietmar Hamann'a göre Londra ekibi Arsenal, bu yarışta Liverpool'a kıyasla belirli bir avantaja sahip. Goal.com haber veriyor.

Lyon'dan transfer olduğundan beri Paris ekibinde son derece başarılı sezonlar geçiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu, Luis Enrique'nin takımında 152 maça çıkarak 39 gol ve 37 asist üretti. Oyuncunun Paris kulübüyle mevcut sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Barcola'nın sözleşmesini uzatmayı reddetmesi, Avrupa'nın önde gelen takımlarını harekete geçirdi.

Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer olmasının ardından, Andoni Iraola yönetimindeki Liverpool onun için uygun bir alternatif arıyor. Öte yandan Mikel Arteta'nın çalıştırdığı Arsenal de hücum hattını güçlendirmek için aktif biçimde çalışmalarını sürdürüyor. Londra kulübü, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'ı transfer edemeyince dikkatini özellikle Fransız futbolcuya çevirdi.

Transfer bedeli ve tarafların şansları

Liverpool yönetimi, oyuncu için şimdiden 135 milyon avro tutarında iyileştirilmiş bir teklif sundu. Ancak Almanya Milli Takımı'nın eski orta saha oyuncusu Dietmar Hamann, Andy’s Bet Club'a verdiği röportajda transferle ilgili görüşlerini açıkladı. Hamann'a göre oyuncuyu kadroya katma konusunda karar vermek oldukça zor.

"Liverpool, stadyumunun atmosferi, taraftarları ve köklü tarihi sayesinde hâlâ büyük bir cazibeye sahip. Ancak bu, yalnızca kendisinin yanıtlaması gereken bir soru", diyor 2005 Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Hamann, Barcola'nın son yıllarda düzenli olarak kupa kazanan ve üst üste iki kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanan bir takımda oynadığını vurguladı.

Gelecek ve sportif proje

Oyuncu kazanan serisini sürdürmek istiyorsa Arsenal, gelecek sezon şampiyonluk mücadelesinde Liverpool'a kıyasla biraz daha elverişli bir konumda olabilir. Paris ekibinde hem yerel ligde hem de uluslararası arenada düzenli olarak zaferler yaşayan kanat oyuncusu için Londra kulübünün sportif projesi daha cazip görünebilir.

Buna rağmen uzman, Merseyside ekibinin şansını da tamamen göz ardı etmedi. Nihai karar yalnızca kısa vadede kazanılabilecek kupalara değil, Bradley Barcola'nın uzun vadeli kariyer planlarına da bağlı olacak.