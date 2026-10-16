Diyora Keldiyorova'nın spora dönüşü uluslararası arenada yankı uyandırdı

·11·Spor
Diyora Keldiyorova'nın spora dönüşü uluslararası arenada yankı uyandırdı

Özbekistan tarihinin ilk kadın Olimpiyat judo şampiyonu Diyora Keldiyorova uzun bir aradan sonra resmi olarak tatamiye geri dönüyor. Özbek sporcu, Kazakistan'ın Aktau şehrinde başlayacak olan Judo Asya Açık Kupası'nda mücadele edecek.

Bu önemli gelişmeye uluslararası spor basını, özellikle Ukrayna merkezli uzman «Judo Art» portalı özel bir ilgi gösterdi.

«Sadece bu bile turnuvayı izlemek için yeterli bir sebep»

Ukrayna'nın popüler spor yayını, Diyora'nın merakla beklenen dönüşünü turnuvanın en büyük heyecan kaynağı olarak değerlendirdi:

  • Altın işlemeli kimono: «Yarın Aktau'da Asya Açık Kupası başlıyor. Diyora Keldiyorova, iki buçuk yıllık aranın ardından Kazakistan'da tatamiye geri dönüyor. Bu, Özbek judocunun Olimpiyat şampiyonu unvanıyla ve kimonosunun göğsündeki altın işlemeyle halkın karşısına ilk çıkışı olacak;

  • Uluslararası ilgi: Sadece bu bile, söz konusu turnuvayı başından sonuna kadar izlemek için yeterli bir nedendir», diye yazıyor Ukrayna kaynağı.

2,5 yıllık aranın sebebi: Aile saadeti ve annelik

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda elde edilen tarihi başarıdan sonra Diyora Keldiyorova'nın kariyerinde büyük değişiklikler yaşanmıştı:

  • Paris'teki zafer: Bu yaz düzenlenen Olimpiyatlarda Diyora, 52 kg final müsabakasında Kosovalı Distria Krasniqi'yi mağlup ederek Özbek spor tarihinin en parlak altın madalyalarından birini kazanmıştı;

  • Doğum izni: Bu dünya çapındaki zaferin ardından sporcu ailesine vakit ayırarak doğum iznine ayrılmış ve çocuk sahibi olması nedeniyle uzun bir süre büyük müsabakalardan uzak kalmıştı;

  • Yeniden toparlanma: Uzmanlar ve antrenörler gözetiminde antrenmanlara başlayan şampiyon, tekrar üst düzey formuna kavuşarak yeni zaferlere doğru ilerliyor.

Aktau'daki mücadeleler, Özbek spor efsanesinin yeni Olimpiyat döngüsündeki hazırlığını ve uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha kanıtlayan önemli bir sınav olacak.

Diyora KeldiyorovaAsya Açık KupasıAktauParis 2024 Olimpiyat OyunlarıJudo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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