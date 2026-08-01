10. Katın Penceresine Çıkan 5 Yaşındaki Çocuk Kurtarıldı

Kazakistan'ın Aktau şehrinde 5 yaşında bir çocuk, çok katlı bir binanın 10. katındaki pencereden dışarı çıkarak tehlikeli bir duruma düştü.

Açık pencerede ayaklarını sallayarak oturan çocuğu gören tanıklar, durumu derhal güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine gelen polis memurları, çocuğun pencerenin dış pervazında durduğunu tespit etti.

Görevliler hızla daireye girerek çocuğu dikkatlice güvenli bir yere indirdi. Neyse ki olay sonucunda çocuk herhangi bir yaralanma almadı.

Edinilen bilgiye göre olay sırasında çocuğun annesi uyuyordu. Kadın, oğluyla birlikte dinlendiğini ancak çocuğun uyandığını ve pencereden dışarı nasıl çıktığını fark etmediğini belirtti.

Olayın ardından Kazakistan polisi, ebeveynleri çocuklarını pencere ve balkonların yakınında gözetimsiz bırakmamaya çağırdı. Ayrıca pencerelere özel emniyet kilidi takılması ve çocukların pencereye çıkmasını sağlayabilecek mobilyaların uzak bir yere yerleştirilmesi tavsiye edildi.