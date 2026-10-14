Kazak boks yıldızları neden Özbekistan'a geldi?

Kazakistan'ın bir dizi yetenekli boksörü, ulusal şampiyonaları öncesinde hazırlık kampı olarak Özbekistan'ı tercih etti. Sports.kz haberine göre, komşu ülkenin boksörleri şu anda Özbekistan milli takımı üyeleriyle birlikte ortak antrenman kampına katılıyor.

Özbekistan milli takımı baş antrenörü Akmal Hasanov bu uluslararası kamp ve kardeş sporcuların ziyareti hakkındaki detayları açıkladı.

«Sebep basit: Burada işinin gerçek ustaları var»

Kazakistanlı sporcuların hazırlık için Taşkent'i seçmelerinin ana nedenleri şu şekilde açıklandı:

Güçlü sparring ortakları: «Kazak kardeşlerimiz şu anda Özbekistan'da. Burada kendi ulusal şampiyonalarına hazırlanıyorlar. Sebep çok basit: Özbekistan'da güçlü sparring rakipleri, deneyimli antrenörler ve işinin gerçek ustaları yeterince var», deniliyor haberde;

Akmal Hasanov okulu: Antrenman sürecini doğrudan Özbekistan milli takımı baş antrenörü Akmal Hasanov yönetiyor;

Yüksek disiplin: Antrenmanlarda Hasanov'un engin tecrübesi, net talimatları ve katı disiplini, ortak sürecin her anında açıkça görülüyor.

14 günlük özel program: Taşkent'ten Yangiobod zirvelerine

Uluslararası kamp planı, titizlikle hazırlanmış bir program temelinde iki aşamada gerçekleştiriliyor:

Süre ve devamlılık: Ortak antrenman kampı 14 gün sürecek olup, 5–18 Ekim tarihleri arasında Özbekistan sahalarında gerçekleşecek;

İlk aşama: Antrenmanların ilk kısmı başkent Taşkent'teki Cumhuriyet Olimpiyat Rezervleri Koleji tesislerinde yapıldı;

Dağ tesisinde yoğun sparringler: Hazırlığın en ağır, yoğun ve belirleyici sparring aşaması için boksörler Yangiobod'daki ünlü yüksek irtifa spor tesisine taşındı.

Taraz'da büyük maçlar bekleniyor

Bu kamptan sonra Kazak boksörler doğrudan kendi iç şampiyonalarına gidecekler:

Müsabaka tarihi: 2026 Kazakistan Boks Şampiyonası 29 Ekim - 6 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek;

Ev sahibi şehir: Ülke şampiyonasına Taraz şehri ev sahipliği yapacak.

Dünya boksunun lideri olan Özbek boks okulu ile yapılan bu tür kamplar, her iki ülke sporcusunun da deneyim paylaşımı ve en iyi form seviyesine ulaşması açısından büyük önem taşıyor.