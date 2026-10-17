Londra'daki büyük kapışma öncesi Bakhodir Jalolov ve Solomon Dacres tartıya çıktı

Ağır sıklette yenilgisiz ilerleyen Özbek boksör, iki kez Olimpiyat şampiyonu Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) bir sonraki profesyonel maçı öncesinde resmi tartı törenini gerçekleştirdi.

Rakibi ise İngiliz temsilcisi Solomon Dacres (10-1, 3 KO) olup, maç öncesi düzenlenen törende her iki boksör de kilolarını kaydettirdi ve geleneksel yüz yüze bakışma (face-to-face) seremonisine katıldı.

Tartı sonuçları: Jalolov kilo avantajına sahip

Organizasyon tarafından açıklanan resmi rakamlar şu şekilde:

Bakhodir Jalolov: 255,12 pound ( 115,72 kg );

Solomon Dacres: 242,9 pound ( 110,18 kg );

Kilo farkı: Özbek boksörün rakibinden tam 5,54 kilogram daha ağır olduğu belirlendi. Bu faktörün, Jalolov'un yumruk gücünü ve mesafe kontrolündeki fiziksel baskısını artırması bekleniyor.

Maç ne zaman ve nerede yapılacak?

Maç yeri: Büyük Britanya başkenti Londra şehri;

Tarih: 17 Ekim;

Müsabakanın önemi: Bakhodir Jalolov için bu karşılaşma, ağır sıklet sıralamasında zirveye yaklaşmak ve dünya şampiyonluk kemeri için resmi aday olmak yolunda kritik sınavlardan biri olacak.

Boksörlerin önceki maçları ve form durumları

Her iki dövüşçü de ringe galibiyet serileriyle geliyor:

Jalolov'un son başarısı: Halkımızın gururu, son maçını bu yılın Mayıs ayında yapmıştı. O maçta deneyimli Hırvat boksör Agron Smakici'yi (21-4, 19 KO) yedinci rauntta teknik nakavtla mağlup ederek mutlak nakavtçı unvanını pekiştirmişti;

Dacres'in performansı: İngiliz boksör en son Temmuz 2025'te ringe çıktı ve tehlikeli Ukraynalı nakavtçı Vladislav Sirenko (23-1, 20 KO) karşısında hakemlerin oybirliğiyle önemli bir galibiyet elde etti.

Londra'nın merkezinde gerçekleşecek bu mücadelenin, Özbek boksseverler için yılın en heyecan verici olaylarından biri olması bekleniyor.