Haaland ve Khusanov ile buluşma: Bakhodir Jalolov Manchester City tesislerini ziyaret etti

·3·Spor
Haaland ve Khusanov ile buluşma: Bakhodir Jalolov Manchester City tesislerini ziyaret etti

Amatör boksta iki kez Olimpiyat ve iki kez dünya şampiyonu olan, profesyonel ringde yenilgisiz ilerleyen Özbek boksör Bakhodir Jalolov (18-0, 15 KO) Londra'daki başarılı maçının ardından İngiltere'nin ünlü kulübü Manchester City'nin antrenman tesislerini ziyaret etti.

“Big Uzbek”, dünya futbolunun yıldızı Erling Haaland ve “City” forması giyen vatandaşımız Abdukodir Khusanov ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdi.

Londra'daki 18. galibiyet ve 5. rauntta knockdown

Bakhodir Jalolov'un Britanya seyahati, resmi ringdeki bir başka güven verici zaferle başlamıştı:

  • Solomon Dacres karşısında zafer: Londra'nın ünlü O2 Arena kompleksinde düzenlenen profesyonel boks gecesinde vatandaşımız, ev sahibi temsilcisi Solomon Dacres'e (10-2, 3 KO) karşı 10 rauntluk bir mücadele verdi;

  • 5. rauntta ağır darbe: Mücadele boyunca üstün olan Jalolov, beşinci rauntta rakibinin dengesini bozarak knockdown durumuna düşürdü;

  • Yenilgisizlik serisi: Hakemlerin oybirliğiyle kazanan 32 yaşındaki sporcumuz, kariyer rekorunu 18 galibiyete (15'i nakavt) çıkardı ve henüz hiç yenilmemiş olma statüsünü pekiştirdi.

Manchester City tesislerinde buluşma: Haaland ve Khusanov'dan destek

Londra'daki müsabaka sona erdikten sonra Jalolov ve ekibi Manchester şehrine giderek “City” kulübünün konuğu oldu:

  • Erling Haaland ile sohbet: Bakhodir Jalolov, dünya futbolunun en güçlü golcülerinden biri olan Norveçli forvet Erling Haaland ile tanışarak spor deneyimleri ve başarıları hakkında fikir alışverişinde bulundu;

  • Abdukodir Khusanov'a milli destek: Manchester City'nin başarısı için ter döken Özbekistan Milli Takımı savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov'a şahsen destek vererek, ona Premier Lig ve Avrupa sahalarındaki kariyerinde büyük başarılar diledi;

  • Sosyal medyadaki tepkiler: Bakhodir, Instagram sayfasında Haaland, Khusanov ve takım arkadaşlarıyla çekildiği tarihi fotoğrafı paylaşarak: “Biz Manchester Cityantrenman tesislerini ziyaret ettik! Harika gezi için kulübe çok teşekkürler!”ifadelerini kullandı.

Kendi sıkletinde mutlak dünya şampiyonluk kemerini kazanmayı hedefleyen Bakhodir Jalolov'un bu tür uluslararası ziyaretleri, Özbek sporunun dünya çapındaki itibarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bakhodir JalolovManchester CityErling HaalandAbdukodir KhusanovBoks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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