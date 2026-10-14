Bahodir Jalolov ve Solomon Dacres karşılaşması ne zaman başlıyor?

·81·Spor
Bahodir Jalolov ve Solomon Dacres karşılaşması ne zaman başlıyor?

İki kez Olimpiyat şampiyonu olan ünlü Özbek ağır sıklet boksör Bahodir Jalolov 17 Ekim'de Londra'da bir sonraki maçına çıkacak. Vatandaşımızın rakibi, İngilizlerin deneyimli ve yetenekli boksörü Solomon Dacres olacak.

İki güçlü boksör arasındaki bu mücadele, dünya boksseverleri ve uzmanları tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.

Maç saati ve canlı yayın

Londra'daki büyük boks gecesinin detayları:

  • Başlangıç saati: Bu müsabaka Taşkent saatiyle 17 Ekim günü saat 21:00'de başlayacak;

  • Canlı yayın: Hayranlar bu heyecan verici karşılaşmayı uluslararası spor yayıncılığı devi DAZN platformu üzerinden canlı olarak izleyebilirler.

Bahodir Jalolov: Nakavtlarla süslü bir kariyer

Vatandaşımız profesyonel ringde yenilgisiz ilerliyor:

  • Son maç: Jalolov en son Mayıs 2026'da Agron Smakici'ye karşı ringe çıkmış ve rakibini teknik nakavtla mağlup etmişti;

  • Profesyonel istatistik: Özbek boksörün hesabında 17 galibiyet bulunmakta olup, bunların 15 tanesi nakavtla elde edilmiştir;

  • Üstün form durumu: Olimpiyat şampiyonu, ağır sıkletin zirvesine doğru emin adımlarla ilerliyor ve bu maç onun şampiyonluk kemerlerine bir adım daha yaklaşmasında kritik bir rol oynuyor.

Solomon Dacres: Kendi evinde dövüşen rakip

İngiliz boksör de oldukça ciddi ve zorlu bir rakip olarak kabul ediliyor:

  • Son maçı: Dacres en son Temmuz 2025'te Vladyslav Sirenko ile karşılaşmış ve hakemlerin oybirliğiyle aldığı kararla galibiyete ulaşmıştı;

  • Ring istatistiği: İngiliz sporcunun kariyerinde 10 galibiyet ve sadece 1 mağlubiyet bulunuyor;

  • Ev sahibi avantajı: Maçın Londra'da düzenlenmesi, Dacres'e yerel taraftar desteği ve psikolojik üstünlük sağlayacaktır.

Bu çetin mücadele, her iki sporcu için de dünya sıralamasında yükselmek ve gelecekteki büyük şampiyonluk maçlarına kapı aralamak adına büyük önem taşıyor.

Bahodir JalolovSolomon DacresLondra Boks GecesiDAZNAğır Sıklet Boks
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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