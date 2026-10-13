Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
ABD'nin ünlü Bad Left Hook yayın organı yorumcusu John Hansen iki kez Olimpiyat şampiyonu, yenilgisiz Özbek ağır sıklet boksörü Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) ile Britanyalı Solomon Dacres (10-1, 3 KO) arasındaki yaklaşan karşılaşma hakkında sert eleştirilerde bulundu.
Analist, Jalolov'un profesyonel ringdeki planlarına ve kariyer gelişimine şüpheyle yaklaştığını, 17 galibiyetlik dövüşten sonra bile kariyerinde ciddi bir kalite artışı gözlemlenmediğini belirtti.
«3-5 yıl önce olsaydı ilginç olurdu»: Hansen'in sert görüşleri
Amerikalı uzman, Jalolov'un profesyonel kariyerindeki temposu hakkında şunları yazıyor:
Yerinde sayma tehlikesi: «Eğer Bakhodir Jalolov üç-beş yıl önce Solomon Dacres seviyesindeki bir rakibe karşı ringe çıksaydı, bu dövüş beni çok heyecanlandırırdı. Ancak şu anda 17 profesyonel dövüş boyunca adeta yerinde sayıyormuş izlenimi veriyor»;
Olimpiyat döngüsü ve profesyonel boks çatışması: Uzman, önlerinde yeni bir Olimpiyat eleme döngüsünün yaklaştığına dikkat çekti;
İki farklı olasılık: «Beni sadece iki şeyden birine ikna edebilirsiniz: Ya bu dövüş Jalolov'un profesyonel kariyerindeki ilk gerçek sınavı olacak ya da bu sadece hayranlar için her zamankinden biraz daha ilginç olan sıradan bir maç olacak ve ardından Bakhodir üçüncü Olimpiyat altınına doğru yola çıkacak».
Londra'daki boks gecesi ve son zafer
Yaklaşan dövüş ve Jalolov'un mevcut formu hakkında önemli detaylar:
Dövüş zamanı ve yeri: Jalolov — Dacres karşılaşması 17 Ekim günü Büyük Britanya başkenti Londra'da düzenlenecek büyük boks gecesinde gerçekleşecek;
Gecenin ana olayı: Bu boks turnuvasının ana maçında Daniel Dubois ile Fabio Wardley arasındaki ses getiren rövanş karşılaşması yapılacak;
Jalolov'un son dövüşü: Bakhodir Jalolov, profesyonel ringe en son bu yıl 9 Mayıs'ta Manchester'da çıktı ve Hırvat deneyimli boksör Agron Smakici'yi (21-4, 19 KO) nakavtla mağlup etti.
Londra'daki bu mücadelenin "Büyük Özbek" için sadece 18. galibiyeti almak değil, aynı zamanda Batılı eleştirmenlerin ve uzmanların itirazlarına ringde layıkıyla cevap verme fırsatı olması bekleniyor.
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