Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi

Yerinde sayma tehlikesi: «Eğer Bakhodir Jalolov üç-beş yıl önce Solomon Dacres seviyesindeki bir rakibe karşı ringe çıksaydı, bu dövüş beni çok heyecanlandırırdı. Ancak şu anda 17 profesyonel dövüş boyunca adeta yerinde sayıyormuş izlenimi veriyor»;

İki farklı olasılık: «Beni sadece iki şeyden birine ikna edebilirsiniz: Ya bu dövüş Jalolov'un profesyonel kariyerindeki ilk gerçek sınavı olacak ya da bu sadece hayranlar için her zamankinden biraz daha ilginç olan sıradan bir maç olacak ve ardından Bakhodir üçüncü Olimpiyat altınına doğru yola çıkacak».