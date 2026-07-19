Del Bosque 2010 şampiyon takımını neden şimdikiyle kıyaslamadı?

·31·Spor
Del Bosque 2010 şampiyon takımını neden şimdikiyle kıyaslamadı?

İspanya milli takımı, 16 yıllık bir aradan sonra yeniden Dünya Kupası finaline yükseldi. Ancak 2010 yılında ülkeye ilk dünya şampiyonluğunu getiren Vicente del Bosque, mevcut nesli kendi şampiyon takımıyla kıyaslamaktan kaçındı.

Eski teknik direktöre göre, Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya'nın en büyük gücü sadece ilk 11'inde değil. Takımda sahaya girip oyunun kaderini değiştirebilecek neredeyse 26 oyuncu bulunuyor.

«Mevcut takımın büyüklüğü, 26 kişi olmalarıdır»

Del Bosque, İspanya'nın 2010 yılındaki nesli ile şimdiki neslini doğrudan kıyaslamanın adil olmayacağını vurguladı.

«Kendi takımımı şimdikilerle kıyaslayamam. Şu an kadroda 26 oyuncu var ve neredeyse hepsi sahaya çıkmaya hazır.»

İspanya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu gerçekten de 26 oyuncudan oluşuyor. Del Bosque, mevcut takımın ana gücünün geniş kadro derinliği ve farklı taktiksel çözümlere sahip olması olduğunu düşünüyor.

Bu durum, de la Fuente'ye maç sırasında oyun tarzını değiştirme, yorulan oyuncuyu aynı güçteki bir partneriyle değiştirme ve rakibe göre yeni bir plan seçme imkanı tanıyor.

Yamal ve Williams henüz zirve noktalarına ulaşmadı

Eski teknik direktör, İspanya'nın ana kanat oyuncuları Lamine Yamal ve Nico Williams'ın turnuvaya sakatlıkların ardından geldiğine dikkat çekti.

Buna rağmen her iki futbolcu da turnuvada üst düzey bir performans sergiledi.

«Lamine Yamal ve Nico Williams henüz en üst form seviyelerine ulaşmamış olsalar da çok yüksek bir seviyede oynuyorlar» dedi Del Bosque.

Sakatlıklar nedeniyle İspanya, kanat oyuncularının en iyi versiyonundan turnuvanın başından beri tam anlamıyla faydalanamadı. Del Bosque'ye göre, buna rağmen takımın sonuç alması kadronun gücünü daha net gösteriyor.

Oyarzabal'ın görünmeyen rolü

Del Bosque, Mikel Oyarzabal'ı mevcut İspanya'nın en önemli oyuncularından biri olarak özel olarak öne çıkardı.

«Oyarzabal hatlar arasında çok iyi hareket ediyor ve kale önünde de güven veriyor.»

Forvet, her zaman klasik bir merkez forvet gibi ceza sahasında beklemiyor. Geriye çekilip orta saha ile bağlantı kuruyor, savunmacıları peşinden sürüklüyor ve Yamal, Dani Olmo veya Alex Baena için boş alanlar yaratıyor.

Eski teknik direktör, Baena'nın ilk 11'e yaptığı katkıyı da yüksek değerlendirdi. Bu, İspanya'nın bir veya iki yıldıza bağımlı olmadığını gösteriyor.

2010 finalinde tek gol yetmişti

Del Bosque yönetimindeki İspanya, 2010 Dünya Kupası finalinde Hollanda'yı 1:0 mağlup etmişti.

Normal sürede gol sesi çıkmamış, uzatma dakikalarının son anlarında Andres Iniesta belirleyici golü atmıştı. Böylece İspanya tarihinde ilk kez dünya şampiyonu olmuştu.

O takım Xavi, Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos ve David Villa gibi oyuncularla tarihe geçmişti. Mevcut nesil ise farklı bir tarz ve yeni kahramanlarla ikinci yıldıza yaklaştı.

İspanya'yı şimdi en büyük sınav bekliyor

2026 Dünya Kupası finalinde İspanya, son dünya şampiyonu Arjantin ile karşılaşacak. Maç 19 Temmuz'da New Jersey'deki New York New Jersey Stadium arenasında oynanacak ve TSİ 20 Temmuz gecesi 00:00'da başlayacak.

2010 takımı kendi tarihini Iniesta'nın tek vuruşuyla yazmıştı. Şimdi Yamal, Oyarzabal, Baena ve takım arkadaşlarının İspanya futboluna yeni bir sayfa ekleme fırsatı var.

Del Bosque iki nesli kıyaslamadı. Ancak sözlerinden bir şey net: Mevcut İspanya, ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmak için yeterince güçlü ve geniş bir kadroya sahip.

Vicente del BosqueİspanyaLuis de la FuenteLamine YamalNico Williams
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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