Paxtakor, Navbahor deplasmanında puan kaybederek liderliği elinden kaçırdı
Özbekistan Süper Ligi'nin 24. haftasındaki en çok beklenen ve merkezi karşılaşma Namangan'da gerçekleşti. Ev sahibi Navbahor takımı, kendi sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Taşkent temsilcisi Paxtakor kulübünü ağırladı. Taraftarlarla dolup taşan stadyumda geçen çekişmeli ve duygusal maç 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuç şampiyonluk yarışını ciddi şekilde etkiledi; Taşkent kulübü kritik 2 puan kaybederek puan tablosunda Fergana'nın Neftchi (55 puan) kulübünü liderlikten indiremedi.
İlk yarıdaki skor ve ikinci yarı dramı
Mücadele ilk dakikalardan itibaren yoğun bir çekişmeyle başladı:
Tahsin'in golü: İlk yarının sonlarına doğru, 43. dakikada 'Aslanlar'ın savunmacısı Zaid Tahsin skoru açarak konuk ekibi öne geçirdi;
Kaçan penaltı: İkinci yarıda eşitliği sağlamak için yüklenen Namangan ekibi, 55. dakikada penaltı kazandı. Ancak Ruslanbek Jiyanov penaltıyı gole çeviremedi;
Hamraliyev'in cevabı: Baskıyı kesmeyen 'Şahinler' sonunda hedefine ulaştı; 84. dakikada Muhammadqodir Hamraliyev rakip fileleri havalandırarak maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.
Maç raporu:
Süper Lig. 24. Hafta
Navbahor — Paxtakor 1:1
Goller: Muhammadqodir Hamraliyev (84) — Zaid Tahsin (43).
Kaçırılan penaltı: Ruslanbek Jiyanov (55).
Navbahor: 1. O‘tkir Yusupov, 4. Islombek Mamatkazin, 5. Dilshodjon Komilov (22. Umar Adhamzoda, 46), 6. Shohruxbek Abdurahmonov (17. Muhammadali G‘iyosov, 67), 7. Ruslanbek Jiyanov, 8. Diyor Xolmatov, 11. Husayn Norchayev (28. Joel Kojo, 67), 13. Opeyemi Teydi Benjamin, 23. Vanya Ilich (30. Jasurbek Jaloliddinov, 63), 34. Georgiy Jgerenaya, 55. Muhammadqodir Hamraliyev.
Paxtakor: 12. Vladimir Nazarov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (22. Muhammad-Bobur Karimov, 82), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (21. Bashar Resan, 66), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 27. Sardor Sobirxo‘jayev, 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov, 90. Chinedu Stefen (29. Ayman Husseyn, 66).
Puan durumu: Altın madalya yarışı kızışıyor
24. haftadan sonraki durum, Süper Lig'de son haftaların daha da heyecanlı geçeceğini garantiliyor:
Neftchi tek başına lider: Kokand'daki 4-2'lik galibiyetin ardından Fergana ekibi 55 puanla puan tablosunun zirvesine yerleşti;
Paxtakor takipçi rolünde: Beraberlik nedeniyle 'Aslanlar' puanını 53'e çıkararak 2. sırada kaldı;
Navbahor madalya potasında: Namangan kulübü 46 puanla 3. sıradaki yerini koruyor.
Yorumlar 0
…