Buhara'da gerçek bir gol yağmuru: Navbahor deplasmanda rakibini darmadağın etti

Özbekistan Süper Ligi21. haftasında taraftarların beklediği en şiddetli ve çekişmeli karşılaşmalardan biri gerçekleşti. Madalya adaylarından biri olan Namangan'ın Navbahor kulübü, deplasmanda doğrudan takipçisi olan Buhara takımına konuk oldu. Her iki taraf için de puan durumundaki 3. sıranın kaderini belirleyecek olan bu mücadelede, Namangan'ın "şahinleri" gerçek bir ustalık dersi verdi. Temur Kapadze öğrencileri hücum ağırlıklı, hızlı ve keskin bir oyun sergileyerek ev sahibi ekibin kalesine tam 4 gol attı ve deplasmandan 4-1'lik net bir galibiyetle döndü. Peki, bu maçta oyunun kaderi hangi dakikalarda belirlendi, genç yetenekler nasıl goller attı ve Navbahor şampiyonluk yarışındaki heyecanı nasıl korudu?

Hızlı başlangıç ve ilk yarıdaki keskin denge

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yüksek tempo ve açık futbolla başladı:

Jiyanov'un hızlı golü: Hakem düdüğü çalar çalmaz ileri atılan Navbahor, henüz 4. dakikada skoru açtı; çevik forvet Ruslanbek Jiyanov rakip savunmayı aşarak tabelayı 0-1 yaptı;

Buharalıların hızlı cevabı: Kendi taraftarı önünde oynayan Buhara bu şoktan etkilenmedi ve 12. dakikada Asadbek Juraboev'in isabetli şutuyla dengeyi sağladı: 1-1;

Devre arasına kadar dengeli mücadele: İlk yarının geri kalanında her iki kulüp de orta sahada sert bir mücadele verdi ve devre arasına beraberlikle gidildi.

İkinci yarıda resital: "Şahinler"den 18 dakikada 3 yıkıcı darbe

İkinci yarıda Temur Kapadze'nin taktiksel talimatları ve yapılan değişiklikler etkisini gösterdi:

Diyor Kholmatov'un kırılma noktası: 69. dakikada orta saha oyuncusu Diyor Kholmatov önemli bir gol atarak Navbahor'u tekrar öne geçirdi ve ev sahibinin direncini kırdı (1-2);

Shohruhbek Abdurahmonov'un sağlam vuruşu: Hücumları durdurmayan konuk ekip, 78. dakikada Shohruhbek Abdurahmonov'un ustalığı sayesinde farkı ikiye çıkardı (1-3);

Jasurbek Jaloliddinov'dan son nokta: Maçın 87. dakikasında takımın oyun kurucusu Jasurbek Jaloliddinov, Buhara savunmasının hatasını iyi değerlendirerek topu ağlara gönderdi ve skoru 1-4'e getirdi.

Puan durumundaki durum: Kapadze'nin takımı 3. sırayı sağlamlaştırdı

Bu parlak deplasman galibiyeti, puan durumundaki güç dengelerini ciddi şekilde etkiledi:

41 puan ve güvenli bronz: Navbahor puanını 41'e çıkararak Süper Lig'deki 3. sırasını daha da sağlamlaştırdı ve liderleri takibini sürdürüyor;

Buhara'nın geride kalışı: Ev sahibi ekip 34 puanla 4. sırada kaldı ve rakibiyle arasındaki puan farkı 7'ye çıkarak madalya şansı oldukça zora girdi;

Gençlik ve ustalığın uyumu: Namangan ekibinde gol atan dört futbolcunun (Jiyanov, Kholmatov, Abdurahmonov ve Jaloliddinov) milli ve genç takımlarda forma giymiş yetenekler olması, Kapadze'nin kurduğu sistemin verimliliğini gösteriyor.

Buhara sahasındaki bu farklı galibiyet, Navbahor'un sezon sonuna doğru formunun zirvesine ulaştığını ve madalya mücadelesinde geri adım atmayacağını açıkça kanıtladı.

Sizce Temur Kapadze yönetimindeki Navbahor, kalan haftalarda liderleri yakalayıp şampiyonluk yarışına ortak olabilir mi? Bugünkü maçta hangi futbolcunun golü ve oyunu sizi daha çok etkiledi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Namangan taraftarları için bu galibiyet haberini yayın!