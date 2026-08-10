Navbahor, millî takım futbolcusunu Pakhtakor’dan transfer etti

Navbahor kadrosunu Özbekistan Millî Takımı oyuncusuyla güçlendirdi. Namangan kulübü, 25 yaşındaki Muhammadqodir Hamraliyev ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

futbolcu, “şahinler”in kadrosuna Pakhtakor’dan katıldı. Millî takımlardaki deneyimi ve Özbekistan Süper Ligi’nde birkaç kulübün formasını giymiş olması, yeni sezonda Navbahor için önemli bir faktör olabilir.

Hamraliyev artık Navbahor’un formasını giyecek

Kulübün açıklamasına göre, Muhammadqodir Hamraliyev ile sözleşme imzalandı ve oyuncu resmen Navbahor futbolcusu oldu.

25 yaşındaki futbolcu son yıllarda Pakhtakor forması giyiyordu. Artık kariyerinde yeni bir döneme Namangan’da başlayacak.

Navbahor, yeni futbolcusunu tanıtırken kendisine takımda başarılar diledi.

“Muhammadqodir Hamraliyev’in Navbahor formasıyla etkileyici performanslar sergileyerek ‘şahinler’in zaferlerine değerli katkılar sunmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Pakhtakor’da 2023’ten beri oynuyordu

Hamraliyev futbolculuk kariyeri boyunca Özbekistan’ın birkaç kulübünde deneyim kazandı.

Daha önce Dinamo ve Olimpik takımlarının formasını giyen oyuncu, 2023’ten itibaren Pakhtakor formasıyla sahaya çıkıyordu.

Böylece Navbahor, Süper Lig atmosferini iyi bilen ve üst düzey maç deneyimine sahip bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Olimpiyat takımından A Millî Takım’a

Muhammadqodir Hamraliyev yalnızca kulüp düzeyinde değil, Özbekistan millî takım sisteminde de düzenli olarak görev aldı.

Oyuncu 2021–2024 yıllarında Özbekistan U23 Millî Takımı forması giydi. 2023’ten itibaren ise A Millî Takım’a çağrılmaya başladı.

Bu deneyim Navbahor için özellikle önemli olabilir. Çünkü büyük hedefleri olan bir takım için uluslararası düzeyde maç tecrübesi bulunan futbolcuların kadroda yer alması büyük önem taşıyor.

Navbahor için önemli transfer

Hamraliyev’in Pakhtakor’dan Namangan kulübüne transferi, transfer piyasasındaki dikkat çekici hamlelerden biri oldu.

Navbahor, 25 yaşında ve millî takım deneyimine sahip bir futbolcuyu kadrosuna katarak rekabeti daha da artırma fırsatı elde etti.

Şimdi asıl merak edilen konu, Muhammadqodir Hamraliyev’in Navbahor’da nasıl bir rol üstleneceği ve yeni takımında kendini ne kadar hızlı göstereceği.

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