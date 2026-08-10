Navbahor, millî takım futbolcusunu Pakhtakor’dan transfer etti

·86·Spor
Navbahor, millî takım futbolcusunu Pakhtakor’dan transfer etti

Navbahor kadrosunu Özbekistan Millî Takımı oyuncusuyla güçlendirdi. Namangan kulübü, 25 yaşındaki Muhammadqodir Hamraliyev ile sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

futbolcu, “şahinler”in kadrosuna Pakhtakor’dan katıldı. Millî takımlardaki deneyimi ve Özbekistan Süper Ligi’nde birkaç kulübün formasını giymiş olması, yeni sezonda Navbahor için önemli bir faktör olabilir.

Hamraliyev artık Navbahor’un formasını giyecek

Kulübün açıklamasına göre, Muhammadqodir Hamraliyev ile sözleşme imzalandı ve oyuncu resmen Navbahor futbolcusu oldu.

25 yaşındaki futbolcu son yıllarda Pakhtakor forması giyiyordu. Artık kariyerinde yeni bir döneme Namangan’da başlayacak.

Navbahor, yeni futbolcusunu tanıtırken kendisine takımda başarılar diledi.

“Muhammadqodir Hamraliyev’in Navbahor formasıyla etkileyici performanslar sergileyerek ‘şahinler’in zaferlerine değerli katkılar sunmasını diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Pakhtakor’da 2023’ten beri oynuyordu

Hamraliyev futbolculuk kariyeri boyunca Özbekistan’ın birkaç kulübünde deneyim kazandı.

Daha önce Dinamo ve Olimpik takımlarının formasını giyen oyuncu, 2023’ten itibaren Pakhtakor formasıyla sahaya çıkıyordu.

Böylece Navbahor, Süper Lig atmosferini iyi bilen ve üst düzey maç deneyimine sahip bir futbolcuyu kadrosuna kattı.

Olimpiyat takımından A Millî Takım’a

Muhammadqodir Hamraliyev yalnızca kulüp düzeyinde değil, Özbekistan millî takım sisteminde de düzenli olarak görev aldı.

Oyuncu 2021–2024 yıllarında Özbekistan U23 Millî Takımı forması giydi. 2023’ten itibaren ise A Millî Takım’a çağrılmaya başladı.

Bu deneyim Navbahor için özellikle önemli olabilir. Çünkü büyük hedefleri olan bir takım için uluslararası düzeyde maç tecrübesi bulunan futbolcuların kadroda yer alması büyük önem taşıyor.

Navbahor için önemli transfer

Hamraliyev’in Pakhtakor’dan Namangan kulübüne transferi, transfer piyasasındaki dikkat çekici hamlelerden biri oldu.

Navbahor, 25 yaşında ve millî takım deneyimine sahip bir futbolcuyu kadrosuna katarak rekabeti daha da artırma fırsatı elde etti.

Şimdi asıl merak edilen konu, Muhammadqodir Hamraliyev’in Navbahor’da nasıl bir rol üstleneceği ve yeni takımında kendini ne kadar hızlı göstereceği.

Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve makaleyi Telegram veya diğer sosyal medya platformları üzerinden tanıdıklarınızla paylaşın.

NavbahorMuhammadqodir HamraliyevPakhtakorÖzbekistanNamangan
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Ronald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıRonald Araújo Barcelona’dan Liverpool’a geçti ve Luis Suárez’in tavsiyesini paylaştıBugün, 02:40Barcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBarcelona, Rodri transferinde Real Madrid’i geride bırakabilirBugün, 02:34Micky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıMicky van de Ven Tottenham ile Yeni Sözleşme İmzaladıBugün, 02:18Endrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakEndrick geleceğiyle ilgili kararını verdi: Brezilyalı futbolcu Real Madrid'de kalacakBugün, 01:32Inter, Djed Spence transferi için yeniden devredeInter, Djed Spence transferi için yeniden devredeBugün, 01:11İngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakİngiltere Lig Kupası: Chelsea, Luton Town ile oynayacakBugün, 00:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Cristiano Ronaldo Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından ailesiyle tatil yapıyor
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Abdukodir Khusanov'un erken evliliğinin nedeni belli oldu
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Özbekistan'ı 2026 Dünya Kupası'ndan eleyen yıldızın korkunç kaderi...
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Shakira, Mbappe ile iletişime geçmek için kimden yardım istediğini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Lamine Yamal final sonrası Messi'nin kendisine söylediklerini açıkladı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
Erling Haaland ABD'den tuhaf bir hediyeyle döndü: Manchester City yıldızı hayranlarını şaşırttı
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
City'den sürpriz hamle: Maresca 25 oyuncuyu vitrine çıkarıyor
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)