10 kişiyle zafer ve Oybek Bozorov'un sırrı: Tojiyev'in Mubarek'teki dramatik maç sonrası açıklamaları

·3·Spor
10 kişiyle zafer ve Oybek Bozorov'un sırrı: Tojiyev'in Mubarek'teki dramatik maç sonrası açıklamaları

Özbekistan Süper Ligi'nin 22. haftasında, ligin zirve takipçilerinden ve şampiyonluğun ana adaylarından biri olan Paxtakor, deplasmanda ligin son sırasındaki Mash’al'e konuk oldu ve gerçek bir irade göstererek zorlu bir galibiyete (2:1) imza attı. Maç Taşkent ekibi için kabus gibi başladı: henüz 10. dakikada bir savunma oyuncusu doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. 80 dakikadan fazla süre 10 kişi mücadele eden başkent ekibi, ikinci yarıda karakterini ortaya koyarak Mubarek'ten altın değerinde üç puanla ayrıldı.

Maç sonu basın toplantısında teknik direktör Kamoliddin Tojiyev; maç hakkındaki izlenimlerini, AFC Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu Al Ahli deplasmanı sonrası yaşanan yorgunluğu, 10 kişi kalmanın oyun planlarını nasıl bozduğunu, Oybek Bozorov'un neden yedek kaldığını ve Taşkent ekibinin Iraklı oyuncularına yönelik transfer iddialarını detaylıca açıkladı.

Peki, 4 puanlı bir lig sonuncusu karşısında şampiyonluk adayı neden bu kadar zorlandı ve Tojiyev'in öğrencileri bu yoğun fikstürde şampiyonluk yarışını nasıl noktalamayı planlıyor?

«Kırmızı kart ve iradeli zafer»: Kamoliddin Tojiyev'in açıklamaları

Basın toplantısında teknik direktörün öne çıkan temel görüşleri:

  • 10. dakikadaki şok ve bozulan planlar: Teknik direktör, maçın başındaki kırmızı kartın tüm oyun planlarını altüst ettiğini ancak bu durumun oyuncuları mental olarak «uyandırdığını» ve ikinci yarıda irade göstermeye zorladığını belirtti.

  • ACL yorgunluğu ve yoğun fikstür: Al Ahli maçı sonrası yapılan uzun yolculuk ve toparlanma için sadece iki günün olması, oyun kalitesini ciddi şekilde etkiledi.

  • Mash’al'in mücadeleci yapısı: Rakibin sadece 4 puanla ligin dibinde yer alan genç bir kadro olmasına rağmen, Paxtakor'a karşı %200 performansla mücadele ettiği vurgulandı.

  • Oybek Bozorov'un durumu: Nasaf'ın eski yıldızının yedek kalmasının taktiksel değil, sakatlıkla ilgili olduğu ve oyuncunun tekrar sakatlanmaması için tedbirli davranıldığı açıklandı.

  • Irak'taki ilgi: «Aslanlar» kadrosundaki Iraklı milli oyuncular ve transfer söylentileri hakkında konuşan teknik direktör, şu an için Özbek oyunculara resmi bir transfer teklifi gelmediğini belirtti.

Süper Lig 22. Hafta: Mash’al — Paxtakor maç raporu

Mubarek'te yaşanan dramatik karşılaşmanın resmi verileri:

İstatistikler

Mash’al (Mubarek)

Paxtakor (Taşkent)

Maç sonucu

1

2

Önemli anlar

Genç kadronun 1 golü ve aktif atakları

10' Savunma oyuncusunun ihracı (kırmızı kart), iradeli galibiyet

Puan durumu

4 puan (Lig sonuncusu, 14. sıra)

1. sıra (Şampiyonluk takibi)

Fiziksel durum

Standart haftalık hazırlık

ACL (Al Ahli) sonrası 2 günlük toparlanma

Taktiksel analiz: Uzmanlar Paxtakor'un ustalığı üzerine

Özbek futbol analistleri ve uzmanlarının maç hakkındaki sonuçları:

  • Şampiyonluk karakteri: 10 kişiyle, deplasmanda ve yorgun bir halde 3 puanı almak, Paxtakor'un tecrübesinin ve şampiyonluk mentalitesinin ne kadar yüksek olduğunun kanıtıdır.

  • Yönetimsel hızlı reaksiyon: Tojiyev, ilk yarıdaki aksaklıkları görerek devre arasında takım dizilişini 10 kişiyle kontra ataklara ve duran toplara göre optimize edebildi.

  • Bozorov'un dönüşü bekleniyor: Oybek Bozorov'un tam olarak iyileşmesi, önümüzdeki haftalarda Paxtakor'un kanat hücumlarına ekstra hız ve yaratıcılık katacaktır.

  • Altın madalya yarışı: Rakiplerin hata yapmadığı bir dönemde, Mubarek'teki gibi «göze hoş gelmeyen ama altın değerindeki» galibiyetler, sezonun kaderini belirleyen ana faktör olacaktır.

Kamoliddin Tojiyev'in öğrencileri en zor sınavdan başarıyla geçerek şampiyonluk yolunda kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sizce Paxtakor'un 10 kişiyle lig sonuncusu karşısında zorlanarak aldığı galibiyet takımın karakterini mi gösteriyor, yoksa ACL'deki yoğun fikstürün yarattığı bir krizin işareti mi? Oybek Bozorov tamamen iyileştiğinde «aslanların» ana lideri olabilir mi? Analitik görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve Süper Lig'in bu dramatik karşılaşmasının analizini tüm futbolseverlerle paylaşın!

PaxtakorMash’alKamoliddin TojiyevÖzbekistan Süper LigiFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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