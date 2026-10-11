OKMK ve Navbahor karşılaşması "süper drama" ile sona erdi

·3·Spor
OKMK ve Navbahor karşılaşması "süper drama" ile sona erdi

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında taraftarlar, sezonun en tutkulu, gergin ve beklenmedik olaylarla dolu maçlarından birine tanıklık etti. Almalyk ekibi OKMK, kendi sahasında Namangan temsilcisi Navbahor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik skorla berabere bitse de, uzatma dakikaları gerçek bir futbol gerilimine dönüştü.

Her iki takım da lig tablosundaki kritik puanlar için tam 104. dakikaya kadar kıyasıya mücadele etti.

Normal süredeki goller: Üstünlük el değiştirdi

Ev sahibi ekip maça çok hızlı başladı ve daha ilk dakikalardan skor tabelasını değiştirdi:

  • Erken gol: Maçın henüz 2. dakikasında Ahmadullo Muqumjonov, Almalyk ekibini öne geçirdi — 1:0;

  • Denge sağlandı: Konuk ekip inisiyatifi ele almaya çalıştı ve 40. dakikada Islom Mamatkazin kritik bir gol atarak durumu eşitledi;

  • OKMK tekrar önde: İkinci yarının 68. dakikasında Nodir Abdurazzoqov ev sahibinin ikinci golünü atarak Navbahor'u tekrar kovalayan taraf konumuna düşürdü.

Final draması: Kırmızı kartlar ve uzatmalarda 2 penaltı

Normal sürenin son dakikaları ve hakemin eklediği süre, sadece sahada değil, teknik kulübelerde de tansiyonu zirveye taşıdı:

  • İlk ihraç: 87. dakikada OKMK savunmacısı Abubakr Rizo Turdialiyev kırmızı kart görerek ev sahibini eksik bıraktı;

  • 90+5. dakikadaki penaltı trajedisi: Navbahor lehine dengeyi kurması için bir penaltı kararı verildi, ancak topun başına geçen lejyoner Vanya Ilich 11 metrelik vuruşu gole çeviremedi;

  • Timur Kapadze'nin ihracı: 90+7. dakikada hakem kararlarına yönelik sert itirazları ve duygusal tepkileri nedeniyle Navbahor teknik direktörü Timur Kapadze doğrudan kırmızı kartla saha dışına gönderildi;

  • 90+14. dakikadaki kurtuluş: Uzatmaların 14. dakikasında OKMK kalesi önünde ikinci bir penaltı daha çalındı. Bu kez vuruşu soğukkanlılıkla kullanan Shohruh Abdurahmonov skoru eşitledi ve Namangan ekibini mağlubiyetten kurtardı — 2:2.

Puan durumundaki vaziyet

Bu kıyasıya beraberliğin ardından kulüplerin lig tablosundaki konumları şu şekilde oluştu:

  • Navbahor (3. sıra): Namangan temsilcisi puanını 45'e yükselterek şampiyonada ilk üçteki yerini korudu;

  • OKMK (6. sıra): Galibiyeti son anlarda kaçıran Almalyk ekibi, 36 puanla 6. sırada kaldı.

Almalyk'teki bu karşılaşma, bu sezonki Süper Lig'de rekabetin ve çekişmenin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.

OKMKNavbahorNamanganÖzbekistan Süper LigiFutbol
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Dünkü mağlubiyet sonrası Mirjalol Qosimov: "VAR çizgisini arkadan çizdiler, çok utanç verici!"Dünkü mağlubiyet sonrası Mirjalol Qosimov: "VAR çizgisini arkadan çizdiler, çok utanç verici!"10 Eylül 06:49Olmaliq'ta «Aslanlar» şovu: «Paxtakor» OKMK deplasmanında 3 gol attıOlmaliq'ta «Aslanlar» şovu: «Paxtakor» OKMK deplasmanında 3 gol attı9 Eylül 20:29Temur Kapadze dünkü 3:2'lik galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında açık konuştuTemur Kapadze dünkü 3:2'lik galibiyet ve şampiyonluk yarışı hakkında açık konuştu18 Eylül 05:53Vadim Abramov 3-2'lik mağlubiyet sonrası patladı — İşte sansasyonel itirafları!Vadim Abramov 3-2'lik mağlubiyet sonrası patladı — İşte sansasyonel itirafları!18 Eylül 06:08Buhara'da gerçek bir gol yağmuru: Navbahor deplasmanda rakibini darmadağın ettiBuhara'da gerçek bir gol yağmuru: Navbahor deplasmanda rakibini darmadağın etti11 Eylül 21:25Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor yenilgisinin nedenlerini açıkladı...Ro‘ziqul Berdiyev, Navbahor yenilgisinin nedenlerini açıkladı...22 Ağustos 06:49
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
«Aynı evde yaşardık»: Kazak forvet, Abdukodir Husanov hakkındaki tüm gerçekleri anlattı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı
Abdukodir Husanov Manchester City taraftarlarının alkışları eşliğinde sahadan ayrıldı