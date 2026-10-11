OKMK ve Navbahor karşılaşması "süper drama" ile sona erdi

Özbekistan Süper Ligi'nin 23. haftasında taraftarlar, sezonun en tutkulu, gergin ve beklenmedik olaylarla dolu maçlarından birine tanıklık etti. Almalyk ekibi OKMK, kendi sahasında Namangan temsilcisi Navbahor'u ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik skorla berabere bitse de, uzatma dakikaları gerçek bir futbol gerilimine dönüştü.

Her iki takım da lig tablosundaki kritik puanlar için tam 104. dakikaya kadar kıyasıya mücadele etti.

Normal süredeki goller: Üstünlük el değiştirdi

Ev sahibi ekip maça çok hızlı başladı ve daha ilk dakikalardan skor tabelasını değiştirdi:

Erken gol: Maçın henüz 2. dakikasında Ahmadullo Muqumjonov, Almalyk ekibini öne geçirdi — 1:0;

Denge sağlandı: Konuk ekip inisiyatifi ele almaya çalıştı ve 40. dakikada Islom Mamatkazin kritik bir gol atarak durumu eşitledi;

OKMK tekrar önde: İkinci yarının 68. dakikasında Nodir Abdurazzoqov ev sahibinin ikinci golünü atarak Navbahor'u tekrar kovalayan taraf konumuna düşürdü.

Final draması: Kırmızı kartlar ve uzatmalarda 2 penaltı

Normal sürenin son dakikaları ve hakemin eklediği süre, sadece sahada değil, teknik kulübelerde de tansiyonu zirveye taşıdı:

İlk ihraç: 87. dakikada OKMK savunmacısı Abubakr Rizo Turdialiyev kırmızı kart görerek ev sahibini eksik bıraktı;

90+5. dakikadaki penaltı trajedisi: Navbahor lehine dengeyi kurması için bir penaltı kararı verildi, ancak topun başına geçen lejyoner Vanya Ilich 11 metrelik vuruşu gole çeviremedi;

Timur Kapadze'nin ihracı: 90+7. dakikada hakem kararlarına yönelik sert itirazları ve duygusal tepkileri nedeniyle Navbahor teknik direktörü Timur Kapadze doğrudan kırmızı kartla saha dışına gönderildi;

90+14. dakikadaki kurtuluş: Uzatmaların 14. dakikasında OKMK kalesi önünde ikinci bir penaltı daha çalındı. Bu kez vuruşu soğukkanlılıkla kullanan Shohruh Abdurahmonov skoru eşitledi ve Namangan ekibini mağlubiyetten kurtardı — 2:2.

Puan durumundaki vaziyet

Bu kıyasıya beraberliğin ardından kulüplerin lig tablosundaki konumları şu şekilde oluştu:

Navbahor (3. sıra): Namangan temsilcisi puanını 45'e yükselterek şampiyonada ilk üçteki yerini korudu;

OKMK (6. sıra): Galibiyeti son anlarda kaçıran Almalyk ekibi, 36 puanla 6. sırada kaldı.

Almalyk'teki bu karşılaşma, bu sezonki Süper Lig'de rekabetin ve çekişmenin ne kadar yüksek olduğunu bir kez daha kanıtladı.