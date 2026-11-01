Temur Kapadze derbi galibiyeti, transferler ve takvim sorunları hakkında konuştu

·37·Spor
Temur Kapadze derbi galibiyeti, transferler ve takvim sorunları hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi kapsamındaki prensip meselesi olan Fergana Vadisi derbisinde Andijon'u 1-0 mağlup eden Navbahor, puan tablosundaki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından Namangan ekibinin teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak zorlu geçen mücadelenin izlenimleri, taraftarların sevgisi, gelecek sezonun transfer planları ve kulüplerin karşı karşıya kaldığı yoğun takvim sorunları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

«Namangan'da taraftarların güvenini kazanmak büyük bir mutluluk»

Teknik direktör öncelikle takım üyelerini ve taraftarları önemli galibiyetten dolayı kutlayarak stadyumdaki eşsiz atmosfere değindi:

«Tüm Navbahor takımını ve harika taraftarlarımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Derbinin her zaman zor ve prensip meselesi olacağını biliyorduk. Erken gol atıp işi bitirme şansımız vardı ama en önemlisi 3 puanı aldık.

Namangan'da taraftarların ismimi haykırması elbette çok hoş. Teknik direktörlük mesleği böyledir: kazanırsanız göklere çıkarırlar, kaybederseniz… Her teknik direktöre taraftarları böyle mutlu etmek nasip olsun. Biz de sahadaki fedakar çalışmamızla onlara karşılık vermeye gayret ediyoruz».

«Andijon»dan yeni oyuncular gelecek mi? Gelecek sezon planları

Gelecek yıl için kadroyu güçlendirme ve transfer piyasasındaki hareketlilik konusunda Kapadze şunları açıkladı:

  • Çalışmalar çoktan başladı: Bazı futbolcuların mevcut sözleşmeleri sona eriyor, ayrılanlar olabilir, bu yüzden gelecek sezonun planları üzerinde çalışılıyor;

  • «Andijon»daki adaylar: «Andijon'da gerçekten çok iyi ve yetenekli futbolcular var. Sezon başında onları takip etmiştik, muhtemel adaylar listesi oluşturuldu. Zamanı gelince seçim yapacağız, çünkü her güçlü takımın kaliteli oyunculara ihtiyacı vardır».

İki cephede mücadele ve milli takımın getirdiği «baş ağrısı»

Navbahor sadece Süper Lig madalyaları için değil, Özbekistan Kupası için de sonuna kadar mücadele edecek. Ancak uzman, önlerindeki yoğun takvim konusunda ciddi endişelerini dile getirdi:

  • Maksimum hedef: «Her iki turnuvada da sonuna kadar sahada olacağız. Seçme şansımız yok, her maça maksimum düzeyde sadece galibiyet için çıkacağız»;

  • Takvimdeki olumsuzluk ve yorgunluk: «Bizi düşündüren en büyük konu milli takım takvimi. Önümüzde bir haftadan sonra kamp başlıyor. Milli takım 17'sinde deplasmanda oynayacak. 18'inde yorgun dönen futbolcularla sadece bir günlük antrenman yapıp, 20'sinde kendi sahamızda Neftchi'ye karşı vadi derbisine çıkmamız gerekiyor. Üstelik bu maçın hemen ardından kritik Kupa maçı belirlenmiş»;

  • Ritim kaybetme riski: «Bazı oyuncular kampta maç pratiğinden uzak kalarak formunu kaybedebilir. Bu, tüm kulüp teknik direktörleri için büyük bir baş ağrısı. Buna rağmen, milli takımın çıkarları bizim için her zaman öncelikli olmaya devam edecektir. Onlara başarılar dileyerek kendi yolumuza devam ediyoruz».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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