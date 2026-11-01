Temur Kapadze derbi galibiyeti, transferler ve takvim sorunları hakkında konuştu

Özbekistan Süper Ligi kapsamındaki prensip meselesi olan Fergana Vadisi derbisinde Andijon'u 1-0 mağlup eden Navbahor, puan tablosundaki 3. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Maçın ardından Namangan ekibinin teknik direktörü Temur Kapadze basın toplantısına katılarak zorlu geçen mücadelenin izlenimleri, taraftarların sevgisi, gelecek sezonun transfer planları ve kulüplerin karşı karşıya kaldığı yoğun takvim sorunları hakkında detaylı açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör öncelikle takım üyelerini ve taraftarları önemli galibiyetten dolayı kutlayarak stadyumdaki eşsiz atmosfere değindi:

«Tüm Navbahor takımını ve harika taraftarlarımızı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Derbinin her zaman zor ve prensip meselesi olacağını biliyorduk. Erken gol atıp işi bitirme şansımız vardı ama en önemlisi 3 puanı aldık.

Namangan'da taraftarların ismimi haykırması elbette çok hoş. Teknik direktörlük mesleği böyledir: kazanırsanız göklere çıkarırlar, kaybederseniz… Her teknik direktöre taraftarları böyle mutlu etmek nasip olsun. Biz de sahadaki fedakar çalışmamızla onlara karşılık vermeye gayret ediyoruz».