Husanov'un oynadığı maçta Manchester City'nin en iyi ve en kötü oyuncuları kimler oldu?

·26·Spor
Husanov'un oynadığı maçta Manchester City'nin en iyi ve en kötü oyuncuları kimler oldu?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında oynanan kritik karşılaşmada Manchester Citykendi sahasında Fransa temsilcisi PSG'ye 2:4 mağlup oldu. Bu karşılaşmada "Vatandaşlar" formasıyla 90 dakika sahada kalan Özbekistan milli takımı savunmacısı Abdukodir Husanovperformansıyla uluslararası analistlerin dikkatini çekti.

Önde gelen istatistik portalı Flashscore bu dramatik mücadelenin ardından her iki takımın oyuncularını puanladı.

Husanov'un performansı: Savunmacılar arasında lider

Özbekistanlı 22 yaşındaki stoper, ev sahibi ekipte en güvenilir performans sergileyen az sayıdaki oyuncudan biri oldu:

  • Husanov'un puanı: Flashscore analiz portalı, Abdukodir Husanov'un oyununu 6,8 puanile değerlendirdi;

  • Takım arkadaşlarıyla kıyaslandığında: Bu puan, Manchester ekibinin savunma oyuncuları arasındaki en yüksek not oldu. Husanov, deneyimli partnerleri Ruben Dias (6,2) ve Marc Guehi'yi (6,7) geride bırakmayı başardı;

  • Sahada tam 90 dakika: Maresca, Özbek oyuncuya bu büyük sınavda tam güven duydu ve oyuncu maçı başından sonuna kadar değişiklik olmadan tamamladı.

En düşük ve en yüksek puanlar: Donnarumma'nın çöküşü ve Haaland'ın dublesi

Etihad'daki maçta Manchester Citykadrosunda performanslar arasında keskin farklar görüldü:

  • Maçın en kötü oyuncusu: Ev sahibi ekibin kalecisi Gianluigi Donnarumma, kalesinde 4 gol görerek takımdaki en düşük puanı aldı — 5,0 puan;

  • City'nin lideri: Ev sahibi ekipte 53. ve 75. dakikalarda iki gol atarak duble yapan Erling Haaland 8,8 puan ile takımın en iyi oyuncusu seçildi;

  • Diğer oyuncuların puanları: Antoine Semenyo 7,2, Elliot Anderson 6,6, Rayan Cherki ve Matheus Nunes 6,4 puan kaydetti;

  • PSG'nin golleri: Konuk ekipte golleri Desire Doue (13), Ousmane Dembele (15), Vitinha (32) ve Maghnes Akliouche (63) kaydetti.

Vatandaşlar'ın bir sonraki sınavı

İlk iki hafta sonunda Manchester City 3 puanda kaldı ve puan tablosunun orta sıralarına geriledi:

  • Sıradaki rakip AEK: Maresca'nın öğrencileri, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 3. haftasında yine kendi sahasında Yunanistan'ın AEK kulübünü ağırlayacak;

  • Başlama saati: Bu karşılaşmanın Taşkent saatiyle 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece 00:00'da başlaması planlanıyor.

Manchester CityPSGAbdukodir HusanovFlashscoreŞampiyonlar Ligi
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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