Abdukodir Khusanov, PSG maçında kaç puan aldı?
15 Ekim'de Şampiyonlar Ligi kapsamında Manchester Cityile Paris Saint-Germain arasında bir karşılaşma gerçekleşti. Manchester'daki Etihad Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekip 4-2 galip geldi. Özbek savunma oyuncusu Abdukodir Khusanov Manchester Citykadrosunda sahaya çıktı.
Ekran görüntüsündeki oyuncu puanlarına göre, Abdukodir Khusanov'un performansı 6,1 puan olarak değerlendirildi. Takımının savunma hattında görev yaptı. Karşılaşmada Erling Haaland Manchester City adına iki gol atarken, PSG rakip kaleye dört gol gönderdi.
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