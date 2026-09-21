«Süper bilgisayar yanıtı»: Premier Lig'in gelecekteki şampiyonunu açıkladı, Tottenham çöktü!

Dünyanın önde gelen spor istatistik platformu Opta, yapay zeka destekli süper bilgisayarı aracılığıyla İngiltere Premier Lig'in mevcut sezon sonuna ilişkin tahminlerini güncelledi. Son haftalar ve takımların sergilediği performansların analizi, Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'in şampiyonluk yarışında hala 1 numaralı favori olduğunu gösterdi. Sezon başından bu yana "Topçular"ın şampiyon olma ihtimali yüzde 38'den rekor seviye olan yüzde 43,52'ye yükseldi. Ancak onları takip eden ana tehdit olan Manchester City, performansını neredeyse ikiye katladı: Enzo Maresca'nın ekibinin altın madalyaları koruma olasılığı yüzde 20,5'ten yüzde 40,96'ya fırladı.

Böylece İngiliz futbolunun tacı için verilen mücadele, pratikte sadece iki dev arasındaki bir düelloya dönüşüyor. Diğer adaylar — Liverpool (%4,44), sürpriz sonuçlar alan Brighton (%3,9), Brentford (%1,28), Chelsea (%1,03) ve Manchester United (%0,92) çok düşük rakamlarla sınırlı kaldı. Haftanın asıl şoku ise Tottenham ile yaşandı: Londralıların şampiyonluk ihtimali yüzde 2,9'dan neredeyse sıfıra, yani yüzde 0,04'e düşerek takım sıralamada 7. basamaktan 17. sıraya geriledi.

Peki, Opta'nın yapay zekası Arsenal'i hangi üstünlüklerinden dolayı City'nin önünde tutuyor, Tottenham'ın bu felaket düşüşünün sebebi ne ve diğer devler yarıştan koptu mu?

«İki devin mücadelesi ve Spurs krizi»: Opta tahmininin ana rakamları

Süper bilgisayar hesaplamalarındaki en sansasyonel değişimler ve gerçekler:

Arsenal — mutlak lider: Sezon başındaki %38'lik ihtimal %43,52'ye yükseldi ve Londralılar turnuvanın ana favorisi statüsünü pekiştirdi;

Manchester City'nin şiddetli sıçrayışı: «Vatandaşlar» kendi ihtimalini %20,5'ten %40,96'ya çıkararak Arsenal ile aradaki farkı minimal (%2,56) seviyeye indirdi;

Liverpool ve devlerin durgunluğu: Andoni Iraola'nın ekibi sadece %4,44 ihtimalle 3. sırada, Chelsea (%1,03) ve krizdeki Manchester United (%0,92) ise %1 civarında kalıyor;

Brighton ve Brentford'dan beklenmedik performans: Uzmanları şaşırtan bir şekilde Brighton (%3,9) ve Brentford (%1,28), Chelsea ve "Manchester United"dan daha yüksek değerlendirildi;

Tottenham'ın felaket çöküşü: «Spurs» şampiyonluk yarışından pratikte koptu — oranları %2,9'dan %0,04'e düşerek sıralamada 17. sıraya yerleşti.

Premier Lig sezon sonu: Opta süper bilgisayar sıralaması ve değişim tablosu

Takımların şampiyonluk ihtimalleri dinamiği karşılaştırması:

Kulüpler ve takımlar Sezon başındaki ihtimal Mevcut olasılık (%) Sıralamadaki durum ve dinamik Arsenal %38,0 %43,52 1. sıra (Ana aday) Manchester City %20,5 %40,96 2. sıra (+%20,46'lık dev sıçrayış) Liverpool — %4,44 3. sıra (Liderlerin oldukça gerisinde) Brighton — %3,90 4. sıra (Beklenmedik yükseliş) Brentford — %1,28 5. sıra Chelsea — %1,03 6. sıra "Manchester United" — %0,92 7. sıra (%1'in altında) Tottenham %2,90 %0,04 17. sıra (Felaket düşüş)

Futbol analizi: Uzmanlar Opta hesaplamaları hakkında ne diyor?

Avrupa futbolu yorumcuları ve spor matematikçilerinin temel sonuçları:

İki takımlı Premier Lig: %84'ten fazla toplam şampiyonluk ihtimalinin sadece Arsenal ve Manchester City'ye ait olması, Premier Lig'de şampiyonluk yarışının yeniden zirveye çıkacağı anlamına geliyor;

City makinesinin güçlenmesi: Maresca'nın öğrencilerinin sonbahar maçlarında tempoyu artırması bir gelenek haline geldi, ihtimallerinin ikiye katlanması takımın istikrarının geri dönmesiyle açıklanıyor;

Arsenal'in savunma üstünlüğü: Gol yememe ve önemli maçlardaki soğukkanlılık, algoritmalar tarafından Arteta'nın ekibine üstünlük verilmesinin temel kriteri olarak hizmet ediyor;

Tottenham ve Manchester United'ın çöküşü: Londra'daki savunma hataları takımı aşağı çekerken, Manchester United'ın 5 maçta sadece 5 puan toplaması, yapay zeka tarafından ihtimallerinin %1'in altına düşürülmesine yol açtı.

Opta yapay zekasının bu güncellenmiş rakamları, Premier Lig'in bu sezonunun tarihteki en çekişmeli ve her puanın kaderi belirleyeceği bir yarış olacağını gösteriyor.

Sizce Opta süper bilgisayarı haklı mı: Arsenal bu sezon nihayet Manchester City'yi geride bırakıp Premier Lig şampiyonu olabilecek mi, yoksa Maresca'nın tecrübesi yine son sözü mü söyleyecek? Tottenham ve Manchester United'ın %1'in altında değerlendirilmesine ne diyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi ve analizlerinizi yorumlarda paylaşın ve İngiliz futbolunun en ilginç istatistik analizini tüm futbolseverlere ulaştırın!