Muhiddin Mamajonov sakatlık nedeniyle şampiyonluk kemerini kaybetti (video)

Başkentimizdeki muhteşem spor komplekslerinden birinde, karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süredir beklediği, şiddetli ve dramatik anlara sahne olan «Octagon 87» turnuvası sona erdi. En ateşli karşılaşmaların yer aldığı bu dövüş gecesinin ana maçı (main event), stadyumu dolduran binlerce yerli ve yabancı sporseveri heyecan içinde bıraktı. Son saniyesine kadar heyecanın eksik olmadığı bu baş mücadelede, Özbekistan'ın tanınmış ve yetenekli sporcusu Muhiddin Mamajonov oktagona çıktı.

Temsilcimize bu kritik mücadelede, Tacikistanlı ciddi ve tehlikeli dövüşçü Fazliddin Madrahimov rakip oldu.

Beş rauntluk şiddetli dövüş ve dördüncü rauntta beklenmedik dönüm noktası

Hafif sıklet geçici şampiyonluk kemeri için düzenlenen bu ana maç, ilk saniyelerden itibaren iki komşu ülke temsilcisinin kıyasıya ve sert taktiksel mücadelesiyle başladı. Toplam beş raunt sürmesi planlanan bu rövanş niteliğindeki karşılaşmanın ilk üç raundunda sporcular, taraftarlara gerçek bir cesaret ve yüksek teknik sergilediler. Her iki dövüşçü de kemeri kazanmak için tüm gücünü ortaya koydu.

Ancak, mücadelenin dördüncü raundunda oktagonda beklenmedik ve üzücü bir olay yaşandı. Vatandaşımız Muhiddin Mamajonov, çarpışmalardan birinde ciddi bir sakatlık geçirdi. Durumu kontrol eden doktorlar ve sporcunun köşesi, bu ağır yaralanma nedeniyle dövüşe devam etmenin sağlık açısından çok tehlikeli olduğunu bildirdi. Sonuç olarak temsilcimiz, maçı vaktinden önce durdurmak zorunda kaldı.

Aşağıdaki özel analiz tablosu aracılığıyla «Octagon 87» turnuvasının ana maçının detaylarını ve kaydedilen nihai sonuçları yakından inceleyebilirsiniz:

Turnuvanın yapıldığı şehir Turnuvanın resmi adı Maç statüsü (Gecenin ana olayı) Temsilcimiz ve sıklet Rakip sporcu (Ülke) Maçın bittiği raunt ve neden Nihai resmi karar Taşkent «Octagon 87» Main Event

(Ana dövüş) Muhiddin Mamajonov

(Hafif sıklet) Fazliddin Madrahimov

(Tacikistan) 4. rauntta,

Beklenmedik sakatlık nedeniyle F. Madrahimov

galip ilan edildi

Kemer Tacikistan'a gitti: Rövanş bekleniyor

Yaşanan bu teknik ve tıbbi durum nedeniyle, maç hakemleri tarafından Tacikistanlı Fazliddin Madrahimov resmen maçın galibi ve hafif sıklet geçici şampiyonluk kemerinin sahibi ilan edildi. Elbette, bu beklenmedik mağlubiyet Özbek taraftarları biraz üzse de, sporcumuzun oktagonda gösterdiği cesaret ve azim alkış topladı. Uzmanlara göre, Mamajonov sakatlığından tamamen kurtulup döndükten sonra, bu iki güçlü dövüşçü arasında bir rövanş maçı düzenlenme ihtimali oldukça yüksek.

Muhiddin Mamajonov'a acil şifalar diliyor ve oktagona daha güçlü dönmesini temenni ediyoruz!

Özbek MMA ustalarının uluslararası turnuvalardaki performanslarını, Taşkent'teki ateşli dövüş gecelerinden en son haberleri ve spor dünyasına dair en güvenilir bilgileri Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip etmeye devam edin!