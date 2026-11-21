ABD'de nakavtla kazanan Ruslan Abdullayev'in kazancı açıklandı
Özbekistanlı yenilgisiz boksör Ruslan Abdullayev ABD'de Meksikalı rakibini nakavt ederek şampiyonluk kemerini korudu. Şimdi ise bu galibiyetle sonuçlanan maç için aldığı ücret belli oldu. Resmi verilere göre, Özbek boksörün sözleşme gereği aldığı ücret 25 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutar yaklaşık 300 milyon som'a denk geliyor.
Abdullayev ABD'deki maç için 25 bin dolar kazandı
Özbekistanlı profesyonel boksör Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO), Indio (Kaliforniya, ABD) şehrinde gerçekleştirilen maç için aldığı ücret açıklandı.
Gazeteci Dan Rafael, Kaliforniya Eyaleti Atletizm Komisyonu'nun (CSAC) resmi verilerine dayanarak boks gecesinde yer alan sporcuların sözleşmeli ücretlerini açıkladı.
Buna göre, Ruslan Abdullayev'in bu maç için belirlenen ücreti 25 bin dolar oldu. Bu, mevcut kur hesaplamalarına göre yaklaşık 300 milyon som'a tekabül ediyor.
Özbek boksörün rakibi Meksikalı Juan Mesa Angulo (9–4, 6 KO) ise maç için 12 bin dolar aldı. Dolayısıyla Abdullayev'in sözleşmeli ücreti rakibinin iki katından fazla oldu.
Abdullayev rakibini altıncı rauntta nakavt etti
Hatırlatmak gerekirse, Ruslan Abdullayev ile Juan Mesa Angulo arasındaki mücadele, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio şehrinde düzenlenen boks gecesi kapsamında gerçekleşti.
Birinci hafif orta sıklette gerçekleşen maç sekiz raunt üzerinden planlanmıştı. Ancak Özbek boksör, rakibini altıncı rauntta nakavt ederek maçı erken bitirdi.
Böylece Abdullayev profesyonel ringdeki altıncı galibiyetini elde etti. Ayrıca bu maçta birinci hafif orta sıklet WBA Continental Gold şampiyonluk kemerini de başarıyla korudu.
Boks gecesinde en yüksek ücreti kim aldı?
CSAC verilerinde, Golden Boy promosyon şirketi tarafından DAZN platformunda yayınlanan boks gecesinde yer alan diğer sporcuların ücretleri de yer alıyor.
Bunlar arasında en yüksek ücreti 240 bin dolar ile Gabriela Fundora aldı. Amari Jones'un ücreti 107,5 bin dolar, Jasmina Zapotoczna'nınki ise 50 bin dolar olarak gerçekleşti.
Boks gecesinde yer alan sporcuların sözleşme gereği aldıkları ücretler aşağıda belirtilmiştir:
Boksör
Ücret
Gabriela Fundora
$240 000
Amari Jones
$107 500
Jasmina Zapotoczna
$50 000
DeAundre Pettus
$37 500
Ruslan Abdullayev
$25 000
Cayden Griffiths
$20 000
Victor Morales
$20 000
Rashib Valadez
$18 000
Manuel Flores
$15 000
Juan Mesa Angulo
$12 000
Javier Meza
$12 000
Joel Iriarte
$10 000
Jean Rivera
$10 000
Demler Zamora
$10 000
Amir Anderson
$10 000
David Lopez
$9 000
Darvin Galeano
$8 000
Daniel Buciuc
$8 000
Leonardo Sanchez
$8 000
Sebastian Mitry
$6 000
Anthony Alvarado
$6 000
Alan Ayala
$6 000
Ruben Garcia
$5 000
Jonathan Figueroa
$5 000
Belirtmek gerekir ki, açıklanan rakamlar boksörlerin sözleşme gereği aldıkları ücretlerdir. Ekstra primler, vergiler, menajer ve organizatör paylarının dahil olup olmadığına dair bilgi verilmemiştir.
Ruslan Abdullayev için ABD'deki bu yeni galibiyet, sadece şampiyonluk kemerini korumakla kalmayıp, profesyonel bokstaki yenilgisiz kariyerini sürdürmesi açısından da önem taşıyor.
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…