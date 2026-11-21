Özbekistanlı yenilgisiz boksör Ruslan Abdullayev ABD'de Meksikalı rakibini nakavt ederek şampiyonluk kemerini korudu. Şimdi ise bu galibiyetle sonuçlanan maç için aldığı ücret belli oldu. Resmi verilere göre, Özbek boksörün sözleşme gereği aldığı ücret 25 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutar yaklaşık 300 milyon som'a denk geliyor. Abdullayev ABD'deki maç için 25 bin dolar kazandı Özbekistanlı profesyonel boksör Ruslan Abdullayev (6–0, 4 KO), Indio (Kaliforniya, ABD) şehrinde gerçekleştirilen maç için aldığı ücret açıklandı. Gazeteci Dan Rafael, Kaliforniya Eyaleti Atletizm Komisyonu'nun (CSAC) resmi verilerine dayanarak boks gecesinde yer alan sporcuların sözleşmeli ücretlerini açıkladı. Buna göre, Ruslan Abdullayev'in bu maç için belirlenen ücreti 25 bin dolar oldu. Bu, mevcut kur hesaplamalarına göre yaklaşık 300 milyon som'a tekabül ediyor.

Özbek boksörün rakibi Meksikalı Juan Mesa Angulo (9–4, 6 KO) ise maç için 12 bin dolar aldı. Dolayısıyla Abdullayev'in sözleşmeli ücreti rakibinin iki katından fazla oldu. Abdullayev rakibini altıncı rauntta nakavt etti Hatırlatmak gerekirse, Ruslan Abdullayev ile Juan Mesa Angulo arasındaki mücadele, ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio şehrinde düzenlenen boks gecesi kapsamında gerçekleşti. Birinci hafif orta sıklette gerçekleşen maç sekiz raunt üzerinden planlanmıştı. Ancak Özbek boksör, rakibini altıncı rauntta nakavt ederek maçı erken bitirdi. Böylece Abdullayev profesyonel ringdeki altıncı galibiyetini elde etti. Ayrıca bu maçta birinci hafif orta sıklet WBA Continental Gold şampiyonluk kemerini de başarıyla korudu. Boks gecesinde en yüksek ücreti kim aldı? CSAC verilerinde, Golden Boy promosyon şirketi tarafından DAZN platformunda yayınlanan boks gecesinde yer alan diğer sporcuların ücretleri de yer alıyor. Bunlar arasında en yüksek ücreti 240 bin dolar ile Gabriela Fundora aldı. Amari Jones'un ücreti 107,5 bin dolar, Jasmina Zapotoczna'nınki ise 50 bin dolar olarak gerçekleşti. Boks gecesinde yer alan sporcuların sözleşme gereği aldıkları ücretler aşağıda belirtilmiştir: