Inter Miami kaptanı Atlanta'daki maçın ardından sosyal medyayı salladı

·3·Spor
Inter Miami kaptanı Atlanta'daki maçın ardından sosyal medyayı salladı

ABD Major League Soccer (MLS) kapsamında deplasmanda Atlanta United karşısında 3-1 galip gelen Inter Miami kulübünün kaptanı ve dünya futbolunun efsanesi Lionel Messi maçın ardından sosyal medya hesabından taraftarlara samimi bir paylaşımda bulundu.

Karşılaşmada iki gol atarak duble yapan Arjantinli yıldız, Atlanta şehrindeki muhteşem arenanın kariyerinde özel ve sıcak hatıralarla yer edindiğini vurguladı.

“Bana harika anılar yaşatan stadyum”: Messi'nin itirafı

Arjantinli golcü, maçtan kareler paylaşarak şu notu düştü:

“Bana harika anılar yaşatan stadyumda Inter Miami ile bir galibiyet daha…”, — ifadelerini kullandı Lionel Messi.

Bilgi için, karşılaşma Atlanta'daki ünlü Mercedes-Benz Stadium sahasında gerçekleşti. Messi, Arjantin milli takımı formasıyla da bu stadyumda birçok önemli ve tarihi maça çıkmış olup, bu arena ona her zaman şans getirmesiyle değerlidir.

Inter Miami'nin deplasman zaferi: Messi-Suarez ortaklığı

Miami ekibinin bu galibiyetinde hücum hattının liderleri belirleyici rol oynadı:

  • Messi'den duble: Lionel, maç boyunca rakip fileleri iki kez havalandırarak takımının 3-1'lik üstünlüğünü sağladı;

  • Suarez'den iki şık asist: Uruguaylı tecrübeli golcü Luis Suarez, sahada yüksek yeteneğini sergileyerek hanesine iki asist yazdırdı;

  • Berterame'den ek gol: Takım adına bir diğer önemli gol ise konuk ekibin forveti German Berterame'den geldi.

Sıradaki maçlar: 25 Ekim'de neler bekleniyor?

MLS normal sezonunun bir sonraki haftası her iki kulüp için de büyük önem taşıyor:

  • Inter Miami: 25 Ekim'de kendi sahasında Doğu Konferansı'nın güçlü rakiplerinden biri olan New York Red Bulls kulübüne karşı sahaya çıkacak;

  • Atlanta United: Mağlubiyetin ardından toparlanmaya çalışan Atlanta ekibi ise aynı gün deplasmanda Chicago Fire takımıyla karşılaşacak.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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