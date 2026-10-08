Messi, Arjantin milli takımıyla vedalaşma mektubu yazdı

·8·Spor
Messi, Arjantin milli takımıyla vedalaşma mektubu yazdı

39 yaşındaki futbol yıldızı Lionel Messi, Arjantin milli takımındaki kariyeri boyunca onu destekleyen, her adımında yanında olan ve zor anlarda moral veren herkese minnettarlığını dile getirdi. Duygusal veda mektubunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Dün, 7 Ekim'de Arjantin milli takımı, hazırlık maçında Benin'i 3:0 mağlup etti. Bu karşılaşma Lionel Messi için milli takım formasıyla çıktığı son maç oldu. Hücum oyuncusu maçı etkili bir performansla tamamlayarak 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Maçın ardından Messi, duygularını bir mektup aracılığıyla taraftarlarıyla paylaştı.

“Dün son maçımdı ve bu formayı giymeyi şimdiden özledim. Doğru kararı verdiğimi biliyorum. Sevinç ve hüzünlerle dolu harika bir yolculuktu. Her adımın buna değdiğini anladım. Söyleyecek daha çok şeyim var. Hissettiğim tüm duyguları birkaç kelimeyle veya tek bir mesajla ifade edemem” diye yazdı Messi.

Futbolcu, Arjantin milli takımındaki uzun yıllara dayanan kariyerinde elde edilen başarılarda ailesinin, yakınlarının, arkadaşlarının, takım arkadaşlarının ve antrenörlerinin büyük katkısı olduğunu özellikle vurguladı.

“Bu yolculuk ailem olmadan gerçekleşemezdi. Her zaman yanımdaydılar ve özellikle en çok ihtiyaç duyduğum zor anlarda destek oldular. Arkadaşlarım, tüm takım arkadaşlarım ve antrenörlerim de benim için paha biçilmez bir öneme sahipti” dedi Arjantinli futbolcu.

Messi mektubunda, Arjantin futbolunun efsanesi Diego Maradona'yı da unutmadı. Ülke futbolunun gelişimine büyük katkı sağlayan efsaneyi unutmayacağını belirtti.

“Ülkemizi hak ettiği seviyeye taşıyan, her adımda yanımızda olan ve hatta gökyüzünden bile bize yardım eden Diego'yu unutmak istemiyorum” diye ekledi.

Messi, Arjantin ile hangi kupaları kazandı?

Bilgi olarak, 39 yaşındaki Lionel Messi 2023 yılından bu yana MLS temsilcisi Inter Miami'de forma giymektedir. Kariyeri boyunca Avrupa'nın ünlü kulüpleri Barcelona ve Paris Saint-Germain'de de oynamıştır.

Messi, Arjantin milli takımıyla 2022 Dünya Kupası'nı, 2021 ve 2024 Copa America'yı ve ayrıca 2008 Olimpiyatları'nı kazandı.

Arjantinli yıldız, milli takım formasıyla toplam 208 maça çıktı ve 126 gol attı. Böylece Messi, Arjantin milli takımı tarihinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu olarak mutlak rekorun sahibi oldu.

Milli takımdaki son maçı da kendine has bir şekilde sona erdi: Messi gol attı, iki kez takım arkadaşlarına asist yaptı ve Arjantin, Benin karşısında farklı bir galibiyet aldı.

Artık futbolseverler için Messi'nin Arjantin milli takımı formasıyla oynadığı maçlar birer anıya dönüşecek. Ancak milli takımla kazandığı tarihi kupalar, rekorlar ve futbolda bıraktığı iz, uzun yıllar boyunca unutulmayacak.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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