Inter Miami, Messi ve Suarez'in golleriyle kazandı

Inter Miami, MLS normal sezonu kapsamında D.C. United karşısında farklı bir galibiyet elde etti. Karşılaşmada Luis Suarez iki kez, Lionel Messi ise iki kez rakip fileleri havalandırdı. Böylece Miami ekibi, rakibine dört gol atarak kalesini gole kapattı.

Skor 3. dakikada açıldı. Luis Suarez ilk golü kaydetti, 39. dakikada ise bir kez daha tabelaya adını yazdırdı. İkinci yarıda Lionel Messi 47. dakikada gol attı, 60. dakikada ise duble yaptı.

Karşılaşma istatistiklerinde de Inter Miami üstünlük sağladı. Takım kaleye 15 şut çekerken, D.C. United'da bu sayı 9 oldu. İsabetli şut oranı ise 7:2 olarak gerçekleşti.

Topa sahip olma oranında Inter Miami yüzde 61 ile üstünlük kurdu. Takım 618 pas yaparken, bunların yüzde 91'inde isabet sağladı. Rakip ise 361 pas yapıp yüzde 85 isabet oranında kaldı.

Faul sayısı Inter Miami'de 17, D.C. United'da 6 oldu. Köşe vuruşlarında da Miami ekibi 4:2 üstünlük sağladı. Her iki takım oyuncuları da maç boyunca kırmızı veya sarı kart görmedi.