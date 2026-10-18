Lionel Messi, Atlanta United karşısında iki gol attı
MLS normal sezonunda Inter Miami, Atlanta United karşısında 3-1 önde. Konuk ekip adına 45. dakikada H. Berterame perdeyi açan golü kaydetti. Lionel Messi ikinci yarıda, 56 ve 60. dakikalarda attığı iki golle takımının üstünlüğünü pekiştirdi. Atlanta United, 89. dakikada F. Pico'nun penaltı golüyle farkı bire indirdi.
Maç istatistiklerinde ev sahibi ekip şut sayısında açık ara üstün: Atlanta United 15 şut çekerken, Inter Miami'de bu sayı 6'da kaldı. Ancak isabetli şutlarda konuk ekip 5-3 önde.
Topla oynama oranı Inter Miami'de yüzde 59, Atlanta United'da ise yüzde 41 seviyesinde. Konuk ekip 554 pas yapıp yüzde 89 isabet oranı yakaladı. Ev sahibi ekip ise 413 pas ve yüzde 88 isabet oranı kaydetti.
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