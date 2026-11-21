Manchester City, kendi sahasında Fulham ile oynadığı karşılaşmada mağlubiyetten kurtuldu. Enzo Maresca'nın öğrencileri zorlu mücadelede beraberliği yakaladı. Sakatlığı olduğu söylenen Abdukodir Husanov ise sahada 90 dakika boyunca görev yaptı ve City Xtra portalı tarafından 6,5 puanla değerlendirildi.

Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, maç öncesinde Özbek savunmacının sakatlığı olduğunu ve sahaya çıkmasının şüpheli olduğunu belirtmişti. Buna rağmen Husanov ilk 11'de başladı ve maçı tamamladı.

City'nin faaliyetlerini takip eden City Xtra portalı, oyuncuların performanslarını değerlendirerek Husanov'a 6,5 puan verdi. Yayın, Özbek futbolcunun savunmadaki bazı hatalarına dikkat çekse de, hızını ve isabetli paslarını özel olarak övdü.

Husanov'un performansı: hız ve isabetli paslar öne çıktı

City Xtra'nın haberine göre, Husanov savunmanın sağ kanadında görev yaptı. Rakip forvet Muniz'e karşı bir pozisyonda konsantrasyon sorunu yaşadı. Muniz onu çalımlayarak tehlikeli bir gol pozisyonu yarattı.

Ancak bu pozisyon dışında, Özbek futbolcu savunmada oldukça güven verdi. Hızı takım arkadaşlarına yardımcı oldu ve forvetleri rakip kaleye tehlikeli pozisyonlara sokabilecek çeşitli mesafelerden isabetli paslar attı.

Sonuç olarak Husanov'un performansı 10 üzerinden 6,5 puanla değerlendirildi.

Manchester City oyuncuları nasıl puan aldı?

City Xtra portalı, maçta forma giyen Manchester City oyuncularının performanslarını şu şekilde değerlendirdi:

Futbolcu Puan Gianluigi Donnarumma 6,5 Abdukodir Husanov 6,5 Ruben Dias 6,5 Marc Guehi 6 Nico O'Reilly 6,5 Ayyoub Bouaddi 6 Elliot Anderson 7 Iliman Ndiaye 5,5 Phil Foden 6 Jeremy Doku 6 Erling Haaland 4 Rayan Cherki 6 Josko Gvardiol 6 Allan 6

Anderson en iyisi, Haaland en düşük puanı aldı

Portala göre takımda en yüksek puan Elliot Anderson'a verildi. 7 puanla maçın en iyi oyuncusu oldu.

Anderson ilk yarıda tam olarak etkili olamasa da, devre arasından sonra City'nin oyununu değiştirmeye yönelik hamlelerinde önemli rol oynadı. Attığı gol skoru eşitlemeye yardımcı oldu.

En düşük puan ise Erling Haaland'a verildi. Norveçli forvet 4 puanda kaldı. City Xtra, onun skoru eşitleyebilecek pozisyonu değerlendiremediğini ve birçok fırsatı kaçırdığını eleştirdi. Yayın, iptal edilen gol pozisyonuna da değindi.

Maresca'nın öğrencileri için zorlu maç

City Xtra'nın puanlarına bakılırsa, Manchester City'nin birçok oyuncusu maçın ilk yarısında beklenen performansı sergileyemedi. Devre arasından sonra ise takım hareketlendi ve skoru değiştirmeye çalıştı.

Husanov için ise bu maç, sakatlık şüphelerine rağmen tam süre alması açısından önemliydi. Özbek savunmacı bazı eksiklikler yaşasa da, hızı ve paslarıyla takımına yardımcı olmaya çalıştı.