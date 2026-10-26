Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?

·8·Spor
Husanov neden merkeze geri çekildi ve uzmanlar Maresca'yı neden eleştiriyor?

İngiltere Premier Ligi'nin 8. haftasında Manchester Cityüst üste yedi galibiyetlik serisinin ardından ilk kez mağlup oldu ve deplasmanda Aston Villa'ya 1-2 kaybetti. Bu sonuçla birlikte 'City' averajla liderliğini korusa da, Arsenal puan olarak onları yakaladı.

Mağlubiyetin ardından dünya futbol basını ve önde gelen istatistik merkezlerinin odak noktasında Özbekistan milli takımı ve Manchester City savunmacısı Abdukodir Husanov vardı; mağlup olan takımın en iyi oyuncusu olarak kabul edildi.

Analiz merkezleri şaşkın: Husanov, Haaland ve Doku'dan daha yüksek puan aldı

Mağlubiyete rağmen, uluslararası önde gelen istatistik portalları genç savunmacının performansına çok yüksek not verdi:

  • WhoScored (8,0 puan): Portal uzmanları Abdukodir'i maçın adamı seçti. Jeremy Doku (7,8) ve Erling Haaland'ı (7,6) geride bırakarak City kadrosundaki en yüksek puanı aldı;

  • Sofascore (7,4 puan): Bu platformda da Özbek savunmacının performansı, Manchester City oyuncuları arasındaki en iyi istatistik olarak kaydedildi;

  • Flashscore (8,0 puan): Servis, Husanov'un güvenli oyununu 8,0 puanla değerlendirdi ve sadece Jeremy Doku'nun (8,1) biraz gerisinde kaldı.

Devre arası taktiksel dönüş ve Maresca'nın hatası

Maç sırasında teknik direktör Enzo Maresca'nın kararları uzmanlar arasında sert tartışmalara yol açtı:

  • Kanattan merkeze dönüş: İlk yarıda Husanov sağ bekte görev yaptı ve sadece savunmada değil, hücuma çıkışlarda da aktifti. Ancak devre arasından sonra savunmadaki boşlukları kapatmak için teknik direktör onu asıl pozisyonu olan stoperliğe çekmek zorunda kaldı;

  • Marc Guehi'nin hataları: Uzmanlar, Manchester City'nin mağlubiyetini teknik direktörün kadro tercihine, özellikle de stoper Marc Guehi'nin son dönemdeki kritik hatalarının gollerle sonuçlanmasına bağlıyor;

  • Taraftarların ve sitelerin talebi: Global Football Vibes portalı analistleri, 'Enzo Maresca, Abdukodir Husanov'u sağ bekte denemekten vazgeç!' şeklinde sert bir talepte bulundu. Sosyal medyadaki binlerce taraftar da savunmanın merkezini tamamen Abdukodir Husanov ve Josko Gvardiol ikilisine emanet etmeyi istiyor.

Maç sonu temel puanlar

Oyuncu

WhoScored

Sofascore

Flashscore

Pozisyonu

Abdukodir Husanov

8,0

7,4

8,0

Sağ / Stoper

Jeremy Doku

7,8

7,3

8,1

Kanat Oyuncusu

Erling Haaland

7,6

6,9

7,1

Santrafor

Abdukodir HusanovManchester CityPremier LeagueEnzo MarescaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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