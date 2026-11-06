Enzo Maresca, Gianluigi Donnarumma ile yaptığı kritik görüşmenin detaylarını açıkladı
Manchester Cityteknik direktörü Enzo Maresca, Premier Lig kapsamındaki Nottingham Forest maçı öncesinde takımın as kalecisi Gianluigi Donnarumma ile özel bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Son resmi maçlarda İtalyan kalecinin yaptığı ciddi hatalar rakip gollerine sebebiyet vermiş, taraftarların ve uzmanların sert eleştirilerine yol açmıştı.
City Xtra'nın haberine göre, teknik direktör deneyimli kaleciyi psikolojik baskı altında bırakmamanın ve durumu doğru değerlendirmenin önemini vurguladı.
«En önemlisi hatalara takılıp kalmamak»: Maresca'nın açıklaması
İtalyan teknik adam, vatandaşıyla yaptığı görüşme hakkında şu ifadeleri kullandı:
Hatayı kabul etmek: «Donnarumma ile konuştum. Ancak bazı durumlarda bu konuyu abartmaya gerek yok, çünkü oyuncuların kendileri de nerede hata yaptıklarını çok iyi anlıyor ve bunu kabul ediyorlar»;
İleriye bakmak: «Şu anki en önemli görev, bu başarısız duruma takılıp kalmamak. Bunu geride bırakıp sadece sonraki maçlara odaklanmak ve ileriye bakmak gerekiyor» dedi Maresca.
Rakamlar ve istatistikler: Donnarumma'nın sezon performansı
27 yaşındaki kalecinin bu sezonki istatistikleri, «City» savunmasındaki zorlukları gözler önüne seriyor:
Maçlar ve yenilen goller: City formasıyla tüm kulvarlarda toplam 14 maçta sahaya çıktı ve kalesinde 20 gol gördü;
«Gol yemediği» maçlar: İtalyan eldiven, çıktığı maçların sadece 4 tanesinde kalesini gole kapatabildi.
Donnarumma şimdi Nottingham Forest karşısında hatalarından ders çıkararak teknik heyetin ve taraftarların güvenini yeniden kazanmak için sahaya çıkacak.
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