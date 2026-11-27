Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Amerikalı Deontay Wilder ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcisi Martin Bakole İngiliz boks yıldızları Tyson Fury ve Anthony Joshua ile birlikte yer alacakları süper şovda karşı karşıya gelecekler. Bu konudaki resmi duyuru Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikhtarafından sosyal medya hesabından yapıldı.

Cardiff'teki mega şov ve Wilder'ın rakibinin değişmesi

Maç tarihi ve yeri: Büyük boks gecesi 11 Aralık tarihinde Galler'in Cardiff şehrindeki muhteşem «Millennium» (Principality Stadium) stadyumunda gerçekleşecek ve Wilder-Bakole mücadelesi gecenin ana maçlarından biri (co-main event) olarak yapılacak.

Opetaia'nın sakatlığı ve Bakhodir Jalolov seçeneği: Başlangıçta Wilder'ın rakibi olarak Avustralyalı Jai Opetaia düşünülüyordu ancak elindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildi. Amerikan medyasına göre, sonrasında yerine gelen ana adaylar arasında yenilgisiz ilerleyen Özbek boks ustası Bakhodir Jalolov ismi aktif olarak tartışıldı ancak sonunda organizatörler Martin Bakole seçeneğinde karar kıldı.