Deontay Wilder 11 Aralık'ta Cardiff'te Martin Bakole ile ringe çıkıyor
Eski ağır sıklet dünya şampiyonu Amerikalı Deontay Wilder ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti temsilcisi Martin Bakole İngiliz boks yıldızları Tyson Fury ve Anthony Joshua ile birlikte yer alacakları süper şovda karşı karşıya gelecekler. Bu konudaki resmi duyuru Suudi Arabistan Genel Eğlence Kurumu Başkanı Turki Al-Sheikhtarafından sosyal medya hesabından yapıldı.
Cardiff'teki mega şov ve Wilder'ın rakibinin değişmesi
Maç tarihi ve yeri: Büyük boks gecesi 11 Aralık tarihinde Galler'in Cardiff şehrindeki muhteşem «Millennium» (Principality Stadium) stadyumunda gerçekleşecek ve Wilder-Bakole mücadelesi gecenin ana maçlarından biri (co-main event) olarak yapılacak.
Opetaia'nın sakatlığı ve Bakhodir Jalolov seçeneği: Başlangıçta Wilder'ın rakibi olarak Avustralyalı Jai Opetaia düşünülüyordu ancak elindeki sakatlık nedeniyle turnuvadan çekildi. Amerikan medyasına göre, sonrasında yerine gelen ana adaylar arasında yenilgisiz ilerleyen Özbek boks ustası Bakhodir Jalolov ismi aktif olarak tartışıldı ancak sonunda organizatörler Martin Bakole seçeneğinde karar kıldı.
Boksörlerin son sonuçları: Deontay Wilder en son 4 Nisan tarihinde Londra'da İngiliz Derek Chisora karşısında hakemlerin bölünmüş kararıyla galip gelirken, Martin Bakole Mayıs 2025 ayında Nijeryalı Efe Ajagba ile berabere kaldığından beri ringe çıkmadı.
Bakhodir Jalolov'un WBO sıralamasındaki yükselişi ve istatistikleri
Soydaşımız Bakhodir Jalolov profesyonel ringdeki son maçını 17 Ekim tarihinde Londra'da ev sahibi temsilcisi Solomon Dacresile yapmış, 5. rauntta rakibini knockdown ederek hakemlerin oybirliğiyle galip gelmişti. Bu başarının ardından 32 yaşındaki Özbek boksör, güncellenen WBO sıralamasında üç basamak yükselerek 4. sıraya yerleşti.
Göstergeler
Detaylar
Bakhodir Jalolov'un rekoru
18 maç, 18 galibiyet (15 nakavt, mağlubiyet yok)
WBO versiyonu şampiyonu
Daniel Dubois
WBO sıralaması ilk dört
1. Oleksandr Usyk, 2. Tyson Fury, 3. Anthony Joshua, 4. Bakhodir Jalolov
Cardiff şovu tarihi ve yeri
11 Aralık, «Millennium» stadyumu (Cardiff, Galler)
Ana maç eşleşmeleri
Tyson Fury — Anthony Joshua / Deontay Wilder — Martin Bakole
Sizce, Deontay Wilder'a karşı maç Bakhodir Jalolov'a nasip olsaydı, soydaşımız Amerikalı nakavtçıyı yenebilir miydi?
Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın ve Özbek boksunun gururu Bakhodir Jalolov'un şampiyonluğa giden adımlarını takip eden yakınlarınızla bu haberi hemen paylaşın!
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