Real ve City ilk üçte değil: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ana favoriler kimler?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 4. hafta maçlarının ardından, kıtanın en büyük kulüp turnuvasındaki ana favorilerin listesi önemli ölçüde değişti. Dünyaca ünlü spor portalı Goal, takımların mevcut form durumları ve gösterdikleri sonuçlara dayanarak turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek olan kulüplerin güncellenmiş sıralamasını yayınladı.
Analistlerin vardığı sonuca göre, turnuvanın son şampiyonu PSG konumunu koruyarak kupa için 1 numaralı ana favori olarak gösterilmeye devam ediyor.
İlk 15 takım listesi: Liderler ve sürpriz değişiklikler
Goal analistleri tarafından hazırlanan ilk on beş şu şekilde oluştu:
PSG (Fransa) — mutlak ana favori;
Barcelona (İspanya);
Arsenal (İngiltere);
Bayern Münih (Almanya);
Real Madrid (İspanya);
Manchester City (İngiltere);
Liverpool (İngiltere);
Borussia Dortmund (Almanya);
Atletico Madrid (İspanya);
Como (İtalya);
Inter (İtalya);
Aston Villa (İngiltere);
Manchester United (İngiltere);
Sporting (Portekiz);
Club Brugge (Belçika).
Sıralamadaki çarpıcı detaylar ve devlerin durumu
Güncellenmiş listede taraftarların ve uzmanların dikkatini çeken birkaç önemli faktör bulunuyor:
Barcelona ve Arsenal'in yükselişi: Katalan ve Londra kulüplerinin sergilediği istikrarlı ve hücum ağırlıklı oyun, onları Real Madrid ve Manchester City'nin önüne taşıdı;
Devlerin geride kalması: Avrupa'nın son yıllardaki hegemonları olarak kabul edilen Real Madrid (5. sıra) ve Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City (6. sıra) ilk üçün dışında kaldı;
İlk 20'nin diğer temsilcileri: İlk on beşin dışında, Türkiye'den Galatasaray 17. sırada, İtalya'dan Roma ise 19. sırada yer aldı.
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