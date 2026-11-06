Real ve City ilk üçte değil: Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için ana favoriler kimler?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında 4. hafta maçlarının ardından, kıtanın en büyük kulüp turnuvasındaki ana favorilerin listesi önemli ölçüde değişti. Dünyaca ünlü spor portalı Goal, takımların mevcut form durumları ve gösterdikleri sonuçlara dayanarak turnuvayı kazanma ihtimali en yüksek olan kulüplerin güncellenmiş sıralamasını yayınladı.

Analistlerin vardığı sonuca göre, turnuvanın son şampiyonu PSG konumunu koruyarak kupa için 1 numaralı ana favori olarak gösterilmeye devam ediyor.

İlk 15 takım listesi: Liderler ve sürpriz değişiklikler

Goal analistleri tarafından hazırlanan ilk on beş şu şekilde oluştu:

PSG (Fransa) — mutlak ana favori; Barcelona (İspanya); Arsenal (İngiltere); Bayern Münih (Almanya); Real Madrid (İspanya); Manchester City (İngiltere); Liverpool (İngiltere); Borussia Dortmund (Almanya); Atletico Madrid (İspanya); Como (İtalya); Inter (İtalya); Aston Villa (İngiltere); Manchester United (İngiltere); Sporting (Portekiz); Club Brugge (Belçika).

Sıralamadaki çarpıcı detaylar ve devlerin durumu

Güncellenmiş listede taraftarların ve uzmanların dikkatini çeken birkaç önemli faktör bulunuyor: