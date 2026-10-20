Ronaldo federasyondan cezasının hafifletilmesini istedi — FPF'den beklenmedik yanıt

Portekiz milli takımı çevresindeki tartışmalı olaylar yeni bir boyuta taşındı. Ülkenin saygın Record gazetesinin haberine göre, milli takım kaptanı Cristiano Ronaldo Portekiz Futbol Federasyonu'na (FPF) resmen başvurarak kendisine verilen bir aylık men cezasının hafifletilmesini talep etti.

Yıldız forvet, dilekçesinde cezanın hafifletilmesi için önemli gerekçeler sundu.

Ronaldo'nun sunduğu 3 gerekçe ve Federasyonun sert yanıtı

Cristiano Ronaldo disiplin kuruluna cezasının kısaltılması amacıyla üç temel argüman sundu:

«Futbolun gelişimine sağladığı büyük katkı»: Uzun yıllara dayanan kariyeri ve dünya futbolundaki saygınlığı;

«Spordaki hizmetleri»: Milli takım formasıyla kazanılan tarihi başarılar ve kupalar;

«Gerçeklerin ortaya çıkarılmasına sağladığı belirleyici katkı»: İç soruşturma sürecindeki iş birliği.

Federasyonun kararı: FPF, ilk iki argümanı yani oyuncunun büyük hizmetlerini tamamen kabul etti ve dikkate aldı. Ancak üçüncü gerekçe kesin bir dille reddedildi. Federasyon açıklamasında: «Gerçeklerin büyük bir kısmı açık kaynaklarda mevcut olduğundan, uzun ve karmaşık bir soruşturma yürütmeye gerek yoktu»ifadelerine yer verdi.

Tartışmanın kökeni: Jesus ile anlaşmazlık

Hatırlatmak gerekirse, bu sert yaptırımlara UEFA Uluslar Ligi kapsamındaki bir maç neden olmuştu:

Yedek kalmak ve kampı terk etmek: Teknik direktör Jorge Jesus, Norveç'e karşı oynanan maçta (2-1) forveti sahaya sürmeyince, Al-Nassr yıldızı takım kampını izinsiz terk etti;

Bir aylık men cezası: Bu davranışı nedeniyle FPF, futbolcuya 30 gün men cezası verdi ve sembolik olarak 255 avro para cezasına çarptırdı.

Kasım ayında milli takıma dönüş ihtimali

Men cezası devam etse de, Ronaldo hayranları için olumlu haberler de gelmeye başlıyor: